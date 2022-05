Lagerfeuer entfachte Waldbrand im Aschachtal

Ein Lagerfeuer hat am Sonntagabend im Bezirk Eferding einen Waldbrand ausgelöst. Eine bislang unbekannte Person hatte im steilen und unwegsamen Gelände in der Nähe der Burgruine Stauf in der Gemeinde Haibach ob der Donau das Feuer angezündet und wahrscheinlich nicht gänzlich gelöscht.

Daraus entstand ein Brand, der ein etwa 30 Quadratmeter Waldstück betraf und sich am Boden ausbreitete. Ein 56-Jähriger entdeckte das Feuer, als er mit seinem Pkw durch die Aschachtal Landesstraße fuhr und verständigte die Feuerwehr.

Ein weiteres Ausbreiten konnte durch den Einsatz von 200 Feuerwehrleuten von insgesamt elf Feuerwehren verhindert werden. Ein Problem war die Wasserversorgung.

Unterstützt wurden die Florianijünger von umliegenden Bauern, die mit ihren Güllefässern Wasser heranbrachten.