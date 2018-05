Zwei Profis von Fußball-Meister Red Bull Salzburg haben es in den Europa-League-Kader der Saison 2017/18 geschafft. Stefan Lainer und Diadie Samassekou fanden Aufnahme in das elitäre 18-Mann-Aufgebot, das von der UEFA am Donnerstag nominiert wurde. Dazu zählen auch sechs Spieler von Sieger Atletico Madrid, darunter der Final-Doppeltorschütze Antoine Griezmann.