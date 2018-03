Land der Fantasie, Groteske und des Doppelbödigen

Von Eva Hammer

Ringo Starr hat zu viel Most erwischt. Wie schaut er aus, was gibt er von sich und was denkt er sich dabei? Die Serie „Wenn die Beatles in Linz gewesen wären“ ist Doris Walascheks Beitrag zur Schau „Komisch, verrückt, absurd“, eine Gruppenausstellung der Vereinigung Kunstschaffender OÖ (BVOÖ), kuratiert von Pubessawara Phetchamroen (Joey) und Doris Walaschek.

Die mehr als 60 Arbeiten zum Thema sind eine stimmige Ergänzung zum NEXTCOMIC-Festival, das derzeit unter dem Titel „Next to Alice“ läuft.

Den Anfang machte Roy Lichtenstein …

Dem schlechten Ruf als Kinderkram, Schund oder minderwertige Kunst sind Comics entwachsen. Nicht nur, weil die Grundlagen für Spiderman und Batman in der Sixtina zu finden sind. Die genreüberschreitende Form aus bildender Kunst und Literatur ist anerkannte Museumskunst. Den Anfang machten in den 1960er Jahren Künstler wie Roy Lichtenstein und Andy Warhol. Raumfüllend in „Petersburger Hängung“ zeigen 21 BVOÖ Mitglieder und drei Gäste im Linzer Ursulinenhof ihre Positionen zum Comic.

Akvile Magicdust aus Litauen gestaltet als Gast die Stirnwand mit ihren auch in den USA populären Bildgeschichten von „Lucy the confused girl“. Kapitalistische Nostalgie nimmt gleich beim Eingang Veronika Merl mit einem akribisch gezeichneten 100 Schilling-Schein unter die Lupe. Elektronik oder Photoshop spielen keine große Rolle, sondern Zeichnung und Malerei. Die Bandbreite der Stilmittel reicht bildnerisch und literarisch von abstrakt bis realistisch, von einsilbig bis zum Wortschwall. Über den fanatischen, grotesken, doppelbödigen und auch verstörenden Werken schwebt der Geist von Lewis Carol und seiner Geschichte „Alice im Wunderland“.

„Komisch, absurd, verrückt“bis 28. März BVOÖ im Ursulinenhof