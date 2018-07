Land der Milchproduzenten

Die Rohmilchproduktion in Österreich ist voriges Jahr gestiegen. Ein Plus gab es sowohl bei Kuhmilch (plus 2,3 Prozent auf 3.713.000 Tonnen) und bei Schafmilch (plus elf Prozent auf 12.000 Tonnen). Die Zahl an Milchschafen stieg um 10,5 Prozent auf 27.400. Bei Ziegenmilch betrug laut Statistik Austria das Plus sieben Prozent auf 23.100 Tonnen. Jede Milchkuh – ihre Zahl stieg um 0,8 Prozent auf 541.000 – produzierte im Jahr durchschnittlich 6900 Kilo Milch. Der größte Teil der Kuhmilch (89,2 Prozent) ging an Be- und Verarbeitungsbetriebe. Die restliche Rohmilch wurde hofseitig verwertet. 248.000 Tonnen (6,7 Prozent der Erzeugung) dienten als Futter für Kälber oder andere Haustiere und 114.000 Tonnen (3,1 Prozent der Erzeugung) konsumierten am oder ab Hof die Menschen selbst.