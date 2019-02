Land erarbeitet neue Strategie

Oberösterreich verfolgt seit 20 Jahren eine strategische Wirtschafts- und Forschungspolitik. Derzeit läuft die Umsetzung des vierten Programms „Innovatives OÖ 2020“. Doch es wird bereits an einer neuen Wirtschafts- & Forschungsstrategie für den Standort Oberösterreich mit der Perspektive auf das Jahr 2030 gearbeitet. Inhaltlich wird sich diese auf ausgewählte strategische Handlungsfelder konzentrieren, die sich aus den großen Herausforderungen für die Gesellschaft ergeben und bei denen die größte Hebelwirkung erwartet wird.

„Als starker Wirtschaftsstandort, aber doch kleine Volkswirtschaft muss sich Oberösterreich in Zukunft noch stärker auf seine Stärken und jene inhaltlichen Bereiche fokussieren, in denen bereits anerkannte Spitzenleistungen auf europäischer Ebene erzielt werden“, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer bei der Auftaktveranstaltung in Linz.

„Unter Einbindung externer Experten wurden aus mehr als 60 identifizierten Trends rund zehn konkrete Themen für Oberösterreich herausgefiltert. Diese werden in den kommenden Monaten im Detail ausgearbeitet“, so Wirtschafts- und Forschungs-Landesrat Markus Achleitner. Die Strategie werde auch die Grundlage für die Ausrichtung der Wirtschafts- und Forschungsförderungen des Landes bis zum Jahr 2030 im Ausmaß von rund einer Milliarde Euro sein.

Für WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer sind dabei die Bereiche Fachkräfte, Internationalisierung, Digitalisierung und Deregulierung relevant. Axel Greiner, Präsident der Industriellenvereinigung Oberösterreich (IV OÖ) betonte zum Auftakt die Notwendigkeit, das Programm „flexibel und fortlaufend“ an die sich ändernden Gegebenheiten anzupassen.