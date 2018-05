Land OÖ feiert seinen Landespatron

LINZ — Hätten die Schüler nicht schulfrei, wüssten wahrscheinlich auch viele Landsleute nicht, dass am Freitag das Land Oberösterreich seinen Landespatron feiert. Das passt ganz gut zum Heiligen Florian, der zwar einer der populärsten katholischen Heiligen ist, gleichzeitig aber auch einer der Unbekanntesten. Als gesichert gilt, dass er einen Märtyrertod gestorben ist. Und zwar deshalb, weil er sich zum Christentum bekannt hatte, welches damals noch verboten war. Zuvor hatte er in der römischen Verwaltung Karriere gemacht. Als er erfuhr, dass in der Stadt Lauriacum (dem heutigen Enns) Christen gefangen und gefoltert wurden, soll er versucht haben, diese zu retten. Und geriet dabei selber ins Visier der römischen Strafbehörden. Weil er sich weigerte, dem Christentum abzuschwören, band man ihm einen Mühlstein um den Hals und warf ihn in die Enns, wo er ertrank. Dies geschah am 4. Mai 304. Um seinen Tod ranken sich viele Legenden. Einer zufolge soll der Tote auf dem Weg zum Bestattungsort eine Quelle entspringen lassen haben, und zwar den heutigen Florianbrunnen im Ort St. Florian.

Er gilt als Schutzpatron der Feuerwehren und wird gerne angerufen, wenn eine Brandgefahr abgewendet werden soll. Am oft zitierten „Floriani-Prinzip“ („Heiliger Sankt Florian / Verschon‘ mein Haus / Zünd‘ and’re an!“) trägt er keine Schuld, entspricht es doch weder der christlichen Lehre noch der Lebensweise des Märtyrers, der mit Feuer und Zündeln wenig am Hut hatte.