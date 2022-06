Land OÖ und Bundesforste wollen Attersee-Zugänge attraktiver machen

Nach der Verlängerung des „Attersee-Vertrages“ Ende April setzen das Land OÖ und die Österreichischen Bundesforste (ÖBf) nun gemeinsam weitere Schritte zur Attraktivierung bzw. Erweiterung des öffentlichen Seezugangs am Attersee.

Mit Ende Juni übernimmt das Land offiziell die Betreuung und Pflege zweier ÖBf-Uferabschnitte in Kammer (Gemeinde Schörfling) und Seeleiten (Gemeinde Weyregg) und wird die Infrastruktur für Badegäste auf diesen Erholungsflächen Schritt für Schritt weiter ausbauen. Erweitert wird der öffentliche Seezugang in Unterbuchberg in der Gemeinde Seewalchen.

LH Thomas Stelzer ist die Erweiterung ein großes Anliegen: „Unsere heimischen Gewässer und Seen sind beliebter denn je. Bereits jetzt stehen insgesamt fast 85 Fußballfelder an Badevergnügen und Erholung an unseren Seen zur Verfügung. Und es soll Schritt für Schritt noch mehr werden.“

Laut ÖBf-Vorstand Georg Schöppl stellen die die Bundesforste alleine am Attersee zwölf Naturbadeplätze und darüber hinaus weitere Bade- und Erholungsflächen für Strandbäder, Parks oder Promenaden zur Verfügung.

Eine davon ist die nun vom Land OÖ betreute Naturfläche in Kammer in der Gemeinde Schörfling. Auf dem rund 1400 Quadratmeter großen Areal mit einer Uferlänge von rund 200 Metern gibt es bereits zwei Taucheinstiegstellen.

Jetzt sollen dort weitere Liegemöglichkeiten geschaffen. Ebenfalls am Ostufer wird ein frei zugänglicher Uferbereich in Seeleiten in der Gemeinde Weyregg abschnittsweise für Badegäste attraktiver gestaltet. In Unterbuchberg in der Gemeinde Seewalchen wird rund 50 Meter nördlich des bereits bestehenden ÖBf-Naturbadeplatzes der öffentliche Seezugang erweitert. Entlang des rund zwölf Meter langen Ufers ist eine neue Holzstiege in das Wasser geplant.