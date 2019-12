Land OÖ unterstreicht Stellenwert der Volkskultur

Erstmals wurde 2019 im Rahmen der Kulturförderung des Landes OÖ eine mit 25.000 Euro dotierte Sonderförderung für neue Projekte im Bereich der Volkskultur ausgeschrieben. „Zukunft Volkskultur“ war der Titel dieses Projektes, bei dem eine Jury die Entscheidung über die Vergabe der Sonderförderung getroffen hat.

Geld für sieben Projekte

Mit dem Projekt „Zukunft Volkskultur“ waren, so Landeshauptmann Thomas Stelzer, klare kulturpolitische Ziele verknüpft: „Wir wollten einerseits einen Impuls in Richtung Jugendarbeit setzen, andererseits die Zusammenarbeit zwischen den volkskulturellen Vereinen und Verbänden stärken. Das große Ziel dabei ist, den Stellenwert der Volkskultur und der ehrenamtlichen Kulturarbeit zu unterstreichen.“ Folgende Initiativen wurden ausgewählt: Der Chorverband Oberösterreich für das Projekt „Zukunft Österreich — Junge Stimmen“, bei dem eine Plattform zur Vernetzung von Kinder- und Jugendchören aufgebaut werden soll (6000 Euro), „Volkskultur — Was hat das mit mir zu tun?“ von Renate Picker, das sich der kritischen Durchleuchtung der Volkskultur aus Sicht von Jugendlichen widmet (4000 Euro), die Goldhaubengruppe der Stadt Perg für „Stickkurse für Mädchen“ (3800 Euro), die ARGE Heimatforschung für die „Heimatforschungstagung junior“, die versucht Volksschulkinder für die Heimatforschung zu begeistern (3500 Euro), die Landjugend OÖ für eine Vortrags- und Workshopreihe zum Thema „Vielfalt in der Volkskultur“ (3400 Euro), die Kultur AG Münzkirchen für das Projekt „context:sauwald“, das sich der Frage widmet, was zukünftige Generationen benötigen, um sich in ländlichen Regionen zu Hause zu fühlen (3300 Euro) sowie der Verband der Heimat- und Trachtenvereine Salzkammergut für das Projekt „Hand in Hand miteinand“, in dessen Rahmen ein generationenübergreifendes Seminar zum Thema Soziale Medien entwickelt werden soll (1000 Euro).

Alle Projekte werden im Zuge des Festes der Volkskultur 2020 (18. bis 20. September in Molln) präsentiert.