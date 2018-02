Land OÖ verstärkt die Heimarbeit

Während das Land Niederösterreich seine Dezentralisierungsoffensive im Jänner mit der Auslagerung von 98 Jobs in der Verwaltung begonnen hat, kann man in Oberösterreich schon auf eine lange Erfahrung in diesem Bereich verweisen. So gibt es hier die Möglichkeit von Telearbeitsplätzen schon seit rund 20 Jahren, wobei die Landesbediensteten von zu Hause aus arbeiten können und sich zugleich längere Arbeitswege ersparen.

260 Teleworker in OÖ

Aktuell gibt es quer durch alle Abteilungen im oö. Landesdienst 260 Teleworker, wobei sich diese Jobs etwa zu je 50 Prozent auf Frauen und Männer aufteilen. Der Großteil dieser Telearbeitsplätze befindet sich im Zentralraum, wobei vor allem weite Arbeitswege nach Linz eine Voraussetzung für die Bewilligung sind.

„Die Idee der Auslagerung von Jobs ist prinzipiell richtig und bringt darüber hinaus eine Verkehrsentlastung für den Zentralraum Linz“, begrüßt LAbg. Peter Csar, Obmann der Personalvertretung des Landes OÖ, diese Vorgehensweise. „Künftig soll es sogar noch mehr Telearbeitsplätze geben, um den ländlichen Raum weiter zu stärken.“

Rohrbach bearbeitet EU-Verkehrsdelikte

Ein weiterer Schritt zur Dezentralisierung ist in Oberösterreich die Installierung eines Servicecenters für EU-Verkehrsdelikte in der BH Rohrbach. Unter dem Titel Cross-Border-Exchange (CBE) werden stellvertretend für alle oö. Bezirkshauptmannschaften alle Anonymverfügungen für acht verschiedene Verkehrsdelikte, die ausländische Autofahrer in OÖ begehen, zentral im Mühlviertel abgearbeitet. Dazu werden alle derartigen Anzeigen in OÖ digital an die BH Rohrbach übermittelt, wo automationsunterstützt Lenkererhebungen und nötigenfalls Strafverfügungen erstellt sowie die ordentlichen Strafverfahren durchgeführt werden.

Kompetenzbündelung

Ebenso soll die Vollstreckung der rechtskräftigen Geldstrafen sowie die Verbuchung auf die einzelnen Stellen zentral in Rohrbach durchgeführt werden. Druck und Versand der Anonymverfügungen, Lenkererhebungen und Strafverfügungen erfolgen weiterhin durch das Land OÖ.

Landeshauptmann Thomas Stelzer nennt es „ein Vorzeigebeispiel, wie man Kompetenzen bündelt und gleichzeitig dezentrale Regionen stärkt“.

