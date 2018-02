Landbauer beklagt Medienhatz und geht

Die FPÖ hat die Affäre Landbauer ausgestanden: Der blaue Spitzenkandidat für die niederösterreichische Landtagswahl vom vergangenen Sonntag, Udo Landbauer, hat gestern seinen totalen Rückzug aus der Politik angekündigt. Der 31-Jährige war wenige Tage vor der Wahl wegen seiner mittlerweile sistierten Mitgliedschaft bei der Wiener Neustädter Burschenschaft Germania in die Kritik geraten — konkret, weil es dort Liederbücher mit antisemitischen und NS-verherrlichenden Texten geben soll. Sowohl vor als auch nach der Wahl hatte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont, dass es mit einem allfälligen FPÖ-Landesrat Landbauer in der Landesregierung keine Zusammenarbeit geben werde.

Am Donnerstag nun hieß es zuerst, der bisherige Klubobmann Gottfried Waldhäusl werde in die Landesregierung einziehen, kurz darauf gab Landbauer seinen völligen Rückzug aus der Politik — er ist auch FPÖ-Stadtrat in Wiener Neustadt —bekannt, seine Mitgliedschaft in der FPÖ hat er ruhend gestellt.

Landbauer berichtete in seinem Statement im FPÖ-Landtagsklub in St. Pölten von einem „Belagerungszustand“ seines Hauses in Wiener Neustadt. Das alles sei seinem Umfeld nicht mehr zuzumuten. Mit dem Rückzug aus der Politik „nehme ich vor allem meine Familie aus der Schusslinie“. Er habe zwei Wochen lang versucht, sämtliche Vorwürfe im Zusammenhang mit dem Liederbuch der Germania zu entkräften, sagte er. Er sei jedoch einer „Medienhatz“ ausgeliefert gewesen. Somit ziehe er die Konsequenz, „die sich über alle politischen Funktionen erstreckt“. Auch Medienvertreter müssten sich die Frage stellen, wie weit man sich an Fakten orientiere, betonte Landbauer.

In dieses Horn stieß auch FPÖ-Bundesparteiobmann Heinz-Christian Strache. Er nehme Landbauers Entscheidung „mit großem Respekt und menschlicher Anerkennung zur Kenntnis“, dieser zeige mit diesem Schritt Charakter, wolle nach all den „medialen Vorverurteilungen Schaden von der FPÖ abhalten und seine persönliche Unschuld beweisen“, hieß es in einer Aussendung. FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky wiederum konstatierte einen „sehr mutigen Schritt eines untadeligen und aufrechten Politikers, der unwissend und unschuldig Opfer einer politischen und medialen Hetze wurde“. Sobald alles aufgeklärt sei „und Landbauer seine Unschuld dokumentiert hat“, stehe das „Angebot einer völligen politischen Rehabilitierung“.

„Wird reingewaschen“

FPÖ-Landesparteichef Walter Rosenkranz gab sich „überzeugt“, dass Landbauer „reingewaschen wird“, die freiheitliche Familie stehe „voll und ganz hinter ihm“, er werde „zu Unrecht in den Schmutz gezogen“ und „hat sich nichts vorzuwerfen“. Die Entscheidung, statt Landbauer Klubobmann Gottfried Waldhäusl als Landesrat zu nominieren, sei in der Landespartei gefallen, aber selbstverständlich „mit dem Bund kommuniziert“ gewesen, so Rosenkranz, der ursprünglich als Spitzenkandidat für die Landtagswahl vorgesehen war.

„Richtige Konsequenzen“

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) begrüßte den Rücktritt des niederösterreichischen Freiheitlichen Udo Landbauer und meinte zur APA: „Ich anerkenne die Entscheidung von Vizekanzler Heinz Christian Strache und der FPÖ. Mit seinem Rückzug aus allen politischen Funktionen zieht Udo Landbauer die richtigen Konsequenzen.“

Darüber hinaus würden die Ermittlungen fortgeführt und „jeder, der sich etwas zuschulden hat kommen lassen, ist mit der vollen Härte des NS-Verbotsgesetzes zu bestrafen“, bekräftigte Kurz in der schriftlichen Stellungnahme. Einmal mehr begrüßte der Kanzler auch, dass Strache eine Historikerkommission zur Aufarbeitung der Geschichte des Dritten Lagers angekündigt hat. Diese soll laut Strache im nächsten FPÖ-Bundesparteivorstand beschlossen werden, wobei er festhielt, dass in der FPÖ, aber auch im Dritten Lager im Allgemeinen Antisemitismus nichts verloren habe und dort auch nicht vorhanden sei.

Der Wiener Neustädter Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) bedankte sich bei Landbauer „für die gute Zusammenarbeit“, er wünsche ihm „privat wie beruflich alles Gute und hoffe, dass die unsägliche Causa um die Germania rasch gerichtlich geklärt wird“.