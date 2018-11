„Landes-Tanz-Event“ für mehr als 2000 Junggebliebene

LINZ — „Tanz mit mir“ lautete das Motto des diesjährigen, bereits 14. Landesballes des OÖ Seniorenbundes, der gestern im seit Wochen ausverkauften Linzer Brucknerhaus über die Bühne ging. Und gleich vorweg: Der Aufforderung wurde vollinhaltlich entsprochen. Auf den insgesamt drei Tanzflächen herrschte ein Gedränge wie es heutzutage wohl einzigartig ist bei einem Ball. Seniorenbund-Landesobmann LH a. D. Josef Pühringer bat denn auch in seiner launigen Begrüßung um Verständnis für den männlichen Teil der Besucher: „Gönnen Sie Ihren Partnern auch ab und zu eine Verschnaufpause“, appellierte er an die Damenwelt. Augenzwinkernde Replik der designierten Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander. „Wir kennen dich und wissen, dass kaum jemand so viel Kondition hat, wie du. Ich fordere daher alle Damen auf, den Landesobmann zum Tanz aufzufordern“, wandte sie sich ebenfalls an die Besucherinnen.

Viel getanzt wurde auch bei der traditionellen „Mitternachtseinlage“ (wie immer schon um 17.00 Uhr). Tanzprofi Alexander Kreissl brachte nicht nur preisgekrönte Turniertänzer auf’s Parkett, sondern studierte mit dem tanzbegeisterten Publikum auch einen eigenen Tanz ein. Bestens unterhielten sich auch die vielen Ehrengäste, darunter Seniorenbund Präsidentin Ingrid Korosec, Landesgeschäftsführer Franz Ebner, Vizebürgermeister Bernhard Baier, JVP Landesobfrau Claudia Plakolm und viele weitere.