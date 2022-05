Landesfeiertag als Tag der Fahne

Seit bald 20 Jahren feiert Oberösterreich am heutigen 4. Mai seinen Landesfeiertag zum Gedenken an den Landespatron, den Hl. Florian.

Die ÖVP erklärt den Landesfeiertag heuer zum „Tag der Fahne“: „Als Oberösterreichische Volkspartei wollen wir am Landesfeiertag ein starkes Zeichen für Zusammenhalt und für unsere Heimat setzen. Wir wollen bewahren, was unser Land einzigartig macht. Oberösterreich muss sich weiterentwickeln. Aber Oberösterreich muss auch Heimat bleiben. Bei allen Zukunftsherausforderungen vergessen wir nicht, woher wir kommen, und wir setzen nicht aufs Spiel, was uns lieb und teuer ist“, stellt OÖVP-Landesgeschäftsführer Florian Hiegelsberger im Vorfeld klar.

Man rufe daher dazu auf, als Zeichen des Zusammenhalts am Landesfeiertag ein Foto mit der oö. Landesfahne zu posten. Zusätzlich ermuntert die OÖVP die Landsleute, am Landesfeiertag die eigenen Profile in den sozialen Medien in den Landesfarben einzufärben.

Anleitung unter www.ooevp.at