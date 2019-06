Landesgericht Linz hat entschieden: viagogo darf nicht mehr irreführen

Das Urteil ist zwar nicht rechtskräftig, aber dennoch ist es ein Etappensieg für die heimischen Veranstalter: Das Landesgericht Linz hat nun entschieden, dass das Verhalten der seit längerem in der Kritik stehenden Online-Ticketplattform viagogo wettbewerbswidrig und irreführend ist.

Konkret heißt es im Richterspruch, dass es viagogo zu unterlassen hat, auf all seinen Webseiten in Österreich oder mit Wirkung für Österreich die Käufer von Eintrittskarten über die Tickets oder Preise oder die Bearbeitungsgebühren irrezuführen und dass viagogo künftig auch die Identität der einzelnen Ticketverkäufer offenzulegen hat. Darüber hinaus muss viagogo die Transparenzvorschriften des E-Commerce-Gesetzes einhalten und die vorgeschriebenen Informationen leicht und unmittelbar zugänglich machen sowie eine E-Mail-Adresse angeben. Als Zweitvermarkter auftretend, kann jeder auf der Online-Börse Tickets zu unregulierten Preisen verkaufen – ohne dafür über eine Gewerbeberechtigung zu verfügen. Dabei werden Zuschläge verlangt; die Preisgestaltung ist intransparent.

Die Fachgruppe der oö. Freizeit- und Sportbetriebe hatte über den Wettbewerbsschutzverband (WSV) – vertreten durch Rechtsanwalt Johannes Hintermayr, der, wie vom VOLKSBLATT berichtet, schon die Kabarettisten Monika Gruber und Viktor Gernot in dieser Sache vor Gericht vertreten hatte – die Ticketbörse viagogo in Linz geklagt. „Wir sind sehr erfreut, dass sich unsere Hartnäckigkeit nun bezahlt gemacht hat und das Gericht in unserem Sinn entschieden hat. Es kann nicht sein, dass auf dem Rücken der Veranstaltungsunternehmen, ihrer Künstler und der Kunden spekuliert wird und schnelles Geld zu deren Lasten gemacht wird“, teilten WKOÖ-Fachgruppenobmann Manfred Grubauer sowie Fachgruppengeschäftsführer Robert Steiner in einer Aussendung mit.