100 Tage Landesrat Wolfgang Hattmannsdorfer

VOLKSBLATT: Wie oft denken Sie noch an den 23. Oktober?

LR HATTMANNSDORFER: Der Tag der Angelobung wird immer ein besonderer Tag sein und hat mein Leben natürlich auch verändert. Rundherum war es durchaus stressig und die letzten Monate waren eine Umstellung. Meine Frau, meine zwei Söhne und mein Hund Tobi sind mir dabei eine große Stütze und geben mir viel Energie. Ich bin dankbar, als Landesrat für Oberösterreich Verantwortung zu übernehmen. Prinzipiell bin ich aber jemand der den Blick nach vorne richtet und jetzt gestalten will.

Wenn Sie die ersten 100 Tage Revue passieren lassen, was fällt Ihnen als erstes ein?

Zum einen die vielen positiven Gespräche mit Partnern, Organisationen und Mitarbeitern. Ich bin immer sehr gut damit gefahren, mir unterschiedliche Standpunkte gut anzuhören, zu diskutieren und dann Entscheidungen zu fällen. So habe ich auch meine ersten Tage als Landesrat angelegt. Jetzt geht es darum, vom Reden ins Tun zu kommen und einen klaren Plan umzusetzen. Zum anderen denke ich aber auch an die ersten konkreten Maßnahmen, die ich in meinem Bereich umsetzen konnte. Wir haben den Heizkostenzuschuss kräftig erhöht, um den steigenden Energiepreisen entgegenzuwirken. Gemeinsam mit Landeshauptmann Stelzer setzen wir den Ausbau von Wohnplätzen für Menschen mit Beeinträchtigungen fort. Bis zum Jahr 2027 entstehen 600 zusätzliche Wohnplätze.

Und was würden Sie aus den 100 Tagen lieber vergessen?

Die strengen Abstandsregeln in der Landeskantine beim gemeinsamen Mittagessen mit meinen Mitarbeitern. Ich würde lieber wieder mit mehr Personen zusammen und auch ins Gespräch kommen. Ebenso hätte ich mir gewünscht, die vielen Treffen der letzten Wochen persönlich und nicht via Videokonferenz durchzuführen. Das werden wir aber alles nachholen und darauf freue ich mich schon sehr.

Diese 100 Tage waren geprägt vom Kampf gegen Corona. Wie sehr hat Sie das in Ihrer Arbeit behindert?

Corona war und ist natürlich das alles beherrschende Thema und nimmt auch viel Zeit in Anspruch. Wir sind beispielsweise im Bereich der Alten- und Pflegeheime gefordert, die Bewohnerinnen und Bewohner zum einen vor Corona, aber auch vor Einsamkeit zu schützen. Gerade mit Blick auf die Omikron-Welle haben wir uns daher intensiv vorbereitet und mit umfassenden Ausfallsplänen oder der Ausweitung der Pflege-Hotline wichtige Maßnahmen gesetzt, um eine durchgehende Betreuung sicherzustellen. Wir haben die Zeit aber auch gut genützt, um uns einen umfassenden Einblick zu verschaffen.

Welche Lehren ziehen Sie in Ihrem Ressort aus Corona?

Dass die Bewältigung der Krise eine gemeinsame Kraftanstrengung aller Beteiligten ist. Wir werden diese Pandemie nur hinter uns lassen können, wenn alle an einem Strang ziehen. Mein ganz großer Dank gilt daher allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in den Pflegeheimen, den unterschiedlichsten Einrichtungen und auch im Land Oberösterreich. Ich habe großen Respekt vor den Leistungen, die hier tagtäglich erbracht werden. Die Schutzimpfung hat uns auch sehr beschäftigt. In den Alten- und Pflegeheimen habe ich verpflichtende Arztgespräche für ungeimpfte Mitarbeiter umgesetzt. Mit dem Ergebnis, dass mittlerweile 85 Prozent der Mitarbeiter entweder geimpft oder aktiv genesen sind. Jugendliche wollen wir mit einer etwas niederschwelligen Impfkampagne auf beispielweise Dating-Apps zur Schutzimpfung motivieren.

Das Sozialressort galt als Erbpacht der SPÖ mit einigen Altlasten. Wie schwierig war die Einarbeitung?

Niemand hat eine Erbpacht auf ein Ressort. Es war eine bewusste Entscheidung, als Landeshauptmann-Partei auch den Gestaltungsanspruch in der Sozialpolitik zu stellen und das Sozialressort zu führen. Gerade ein wirtschaftlich starkes Bundesland hat eine doppelte Verantwortung für jene, die unsere Unterstützung brauchen. Nachdem ich in den vergangen Jahren bereits Sprecher für Soziales und Integration sowie Aufsichtsratsvorsitzender und Obmann des Hilfswerks war, ist die Einarbeitung leicht gefallen. Natürlich ist es etwas Neues, jetzt als Landesrat Sozialpolitik aktiv zu gestalten. Ich habe aber konkrete Vorstellungen und fühle mich in dieser Rolle sehr wohl. Unsere großartigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben mich in dieser Rolle auch sehr gut aufgenommen.

Und welche Akzente werden Sie in den nächsten 100 Tagen setzen?

Ich habe einen klaren Anspruch — ich will weg vom Troubleshooting hin zu einer aktiven Sozial- und Integrationspolitik. Wir werden uns im ersten Halbjahr umfangreich mit dem Thema Pflegefachkräfte beschäftigen. Dazu starten wir in den kommenden Wochen einen intensiven aber vor allem kurzen und kompakten Prozess mit den Praktikerinnen und Praktikern. Zahlreiche Ideen, Konzepte und Vorschläge liegen bereits in den Schubladen. Es geht jetzt darum diese zusammenzuführen, den Fokus auf die Umsetzung zu legen und auch klare Entscheidungen zu treffen. Im Integrationsressort ist meine Leitlinie klar: Integration durch Deutsch. Wir werden uns daher die Förderrichtlinien genauer ansehen und diese an Deutsch-Maßnahmen knüpfen. Bei den Jugendlichen haben wir auf Grund der Corona-Pandemie eine herausfordernde Situation. Die psychischen Belastungen sind enorm. Gemeinsam mit dem JugendService des Landes OÖ werden wir die Beratungen an diesen Themen neu ausrichten, um allen Jugendlichen im Land niederschwellig, digital und in den Schulen zu helfen.