Landesrechnungshof lobt Sparkurs des Landes OÖ

„2017 hat sich das jährliche Defizit im Haushalt verringert. Auch das ,Maastricht-Ergebnis‘, die Liquidität und bestimmte finanzwirtschaftliche Kennzahlen haben sich verbessert“, lobte am Dienstag Friedrich Pammer, Direktor des OÖ. Landesrechnungshofes (LRH), nach einer Initiativprüfung den aktuellen Rechnungsabschluss 2017 des Landes OÖ. Es seien viele Anregungen des LRH aus der Vergangenheit vom Land aufgegriffen worden und einige positive Veränderungen feststellbar.

Der Rechnungsabschluss 2017 wies ein Defizit von 127 Mio. Euro aus. „Seit Jahren sehen wir die Abweichung vom budgetierten Defizit kritisch, weil sie großteils auf eine unzureichende Budgetierung und weniger auf Unvorhersehbares zurückzuführen ist“, so Pammer Es sei aber positiv, dass 2017 — im Gegensatz zu den Jahren davor — zumindest das Nachtragsbudget nicht überschritten wurde. Ab 2018 will OÖ ohnehin ohne Nachtrag auskommen, es hat sich gesetzlich zu einer Schuldenbremse verpflichtet. „Auch für das Budget 2018 wurde versucht, deutliche Akzente zu setzen“, so Pammer, der dem Land attestiert, eine nachhaltige Budgetkonsolidierung erreichen zu wollen. „Das kann aber nur gelingen, wenn noch höhere Überschüsse aus der laufenden Gebarung erwirtschaftet werden. Dazu braucht es in der derzeit konjunkturell günstigen Phase weitere strukturelle Reformen, klare Schwerpunktsetzungen und eine strikte Budgetdisziplin.“

Die freie Finanzspitze des Landes OÖ (408,1 Mio. Euro) sei noch um rund 120 Mio. Euro zu niedrig, um maßvoll weiter zu investieren und gleichzeitig auch Schulden abzubauen. Bereits eingegangene Finanzverpflichtungen des Landes seien leicht gesunken, noch nicht aufgenommene buchmäßige Soll-Schulden aber gestiegen.

OÖVP-Klubobfrau Helena Kirchmayr sieht den eingeschlagenen Reformkurs im Land OÖ bestätigt — auch durch die Bewertung von Standard and Poor’s mit „AA+“, wobei der Ausblick von negativ auf stabil verbessert wurde. Finanzreferent LH Thomas Stelzer habe das Budget dank Null-Schulden-Politik auf neue Beine gestellt. 2018 würden nach 15 Jahren sogar Schulden abgebaut — konkret 67,5 Mio. Euro. „Wir sind am richtigen Weg. Die Rechnungshofprüfung bekräftigt unsere finanzpolitische Neuausrichtung“, erklärt auch FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. „Die Reformen zeigen Wirkung, das war das letzte Budget mit einem Minus am Ende der Rechnung. Um den Landeshaushalt nachhaltig zu sanieren, braucht es weitere gesamtstaatliche Strukturreformen.“

Kein gutes Haar lässt SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor am Landeshaushalt: „Städte und Gemeinden mussten 2017 um 80 Mio. Euro mehr ans Land abliefern als im Jahr davor. Die schiefe Ebene kippt immer stärker zu Lasten der Gemeinden. Für wertvolle Angebote wie Kinderbetreuung, Freibäder und Straßensanierung bleibt immer weniger übrig.“