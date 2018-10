Landpartie

Die neue Landliebe in der Mode mit kuscheligem Strick, edlem Samt, lässigem Cord und sanften Farbtönen weckt die Sehnsucht nach herbstlichen Waldspaziergängen mit anschließendem wärmendem Tee am offenen Kamin. Moderne Schnitte und schimmernde Oberflächen bringen einen Hauch von Eleganz in diesen natürlichen Stil.

Text: Martina Rieder-Thurn

Feminismus? Ja, gerne — aber bitte mit einer Prise Intellekt und Charakter. Die späten 60er und frühen 70er lassen mit typischen Cord- und Woll-Qualitäten, charakteristischen Karo- und Tweed-Musterungen und passenden Midi- und Maxiröcken grüßen. Überlange Strickkleider im pfiffigen Streifenlook passen ebenso zu diesem lässigen Retro-Look. Und dabei sieht alles um einen Touch cooler als damals aus. Neue Linienführungen, hochwertige Materialien und extravagante Details sorgen für einen außergewöhnlichen Auftritt.

Damenhafte Karo-Kostüme mit Bluse und Perlenkette sowie lässige Mäntel im Herrenschnitt oder Capes, dazu edle Lederteile trägt die Dame von Welt diese Saison. Oder aber sie entscheidet sich für hochwertigen Strick und ergänzt diesen mit edlem Schmuck. Der Landadel lässt grüßen bei diesem edlen Look, den besonders trendige Ladys zwar als Inspiration aufgreifen, aber modisch abwandeln und sich mutig mit Längen spielen oder bei Schmuck statt auf Klasse auf Extravaganz setzen. Entscheidend ist hier der klassische Look als Basis.

Jede Modesaison freuen wir uns über besonders kreative und schöne Muster, die uns die Modekreativen präsentieren. Dabei sind immer wieder Einflüsse aus aller Welt zu sehen, die eine wunderbare Vielfalt an Musterungen ergibt. Auch authentische Handwerkskunst und Ethno-Elemente sind mittlerweile in fast jeder Saison in vielen Kollektionen zu bewundern. Diesen Herbst/Winter haben es russische Folklore-Stickereien und marokkanische Berber-Strick- und Webteile den Designern besonders angetan. Auch asiatische Patchworkarbeiten inspirierten diesmal die Designer. Ponchos, Kleider, Mäntel und Tücher in diesen Techniken beeindrucken mit ihrer Farb- und Mustervielfalt.

Kuschel-Faktor

Sie lieben anschmiegsame Herbst-/Winter-Kleidungsstücke? Dann ist diese Saison die absolut richtige für Sie! Sie haben dabei die Qual der Wahl. Kunstpelz liegt ebenso im Trend wie Cord, Kuschelstrick oder Edelsamt. Und — modisch Informierte wissen es bereits: Flauschig trifft dabei auf derb, glänzend auf matt. Die Kombination von unterschiedlichen Qualitäten bringt erst die richtige Modernität in die Looks. Bei Pelz finden wir es ganz besonders toll, dass sich nun endlich Fake Fur (also Kunstpelz) durchgesetzt hat und salonfähig geworden ist. Die coolen, künstlichen Flauschmaterialien fühlen sich richtig angenehm an. Frieren gehört mit den modischen Mänteln und Jacken der Vergangenheit an. Total im Trend liegt diese Saison der Teddymantel mit leicht gekräuselter, streichelweicher Oberfläche. Bei den Strickpullis kommt zu den bewährten Wollweiß-Tönen nun ein Farbflash in allen Regenbogenfarben hinzu. Die fröhlichen kastigen Oversize-Modelle können zu allen Hosen- und Rock-Modellen der kühlen Jahreszeit kombiniert werden und sind ein toller Gute-Laune-Lieferant. Etwas edler kommt da schon das nächste Kuschel-Material daher: Samt wirkt alleine schon durch seine changierende Oberfläche sehr elegant, ist aber absolut alltagstauglich und wird in dieser Saison vor allem tagsüber getragen. Vor allem die Kombination mit lässigen Teilen macht aus dem edlen Material einen tragbaren Look. Besonders Modemutige tragen Samt von Kopf bis Fuß.

