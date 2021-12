Landtagsdebatte über das Budget unter speziellen Bedingungen

Gleich in mehrfacher Hinsicht ist der morgen beginnende dreitägige Budgetlandtag außergewöhnlich. So wird der über sieben Milliarden „schwere“ Landeshaushalt (Details siehe links) erstmals „außer Haus“, also nicht im Sitzungssaal des Linzer Landhauses diskutiert. Wie schon mehrfach übersiedelt Oberösterreichs Hohes Haus für eine Plenarsitzung in das OÖ Kulturquartier im Ursulinenhof, damit den verschärften, corona-bedingten Sicherheitsmaßnahmen Rechnung getragen werden kann. Was freilich auch bedeutet, dass vor Ort maximal zehn Besucherinnen und Besucher das Geschehen mitverfolgen können. Es wird aber, wie auch sonst bei Landtagssitzungen, an allen drei Tagen im Internet unter www.ooe-landtag.at einen Livestream geben.

Für die Abgeordneten und Mitarbeiter gibt es laut Landtagspräsident Max Hiegelsberger sowohl im Vorfeld als auch während der Sitzungstage ein umfassendes Testangebot, es können an allen drei Tagen sowohl PCR- als auch Antigen-Tests durchgeführt werden. Ziel sei, so Hiegelsberger, „der reibungslose Ablauf der Landtagssitzung bei gleichzeitig größtmöglicher Sicherheit“.

Neu — und wohl auch maßgeblich für die Dauer der Debatten — ist, dass es heuer erstmals sechs Fraktionen im Landtag gibt. Neben den „Koalitionären“ OÖVP und FPÖ, der SPÖ und den Grünen gibt es nun auch Abgeordnete von den Neos und der corona-kritischen MFG. Er habe an alle Landtagsklubs die Empfehlung ausgesprochen, dass man pro Wortmeldung maximal fünf Minuten Redezeit anstrebe, so der Landtagspräsident. Und es gebe auch den „klaren Appell für die kommende Landtagssitzung, „nicht nur darauf zu achten, was wir beschließen, sondern auch, wie wir miteinander umgehen“. Die Corona-Krise und die notwendigen Maßnahmen seien „eine Herausforderung für das gesellschaftliche Klima im Land“, betont Hiegelsberger. Es sei daher „umso wichtiger, im Landtag eine konstruktive und sachliche Debatte zu führen und damit zu zeigen, was unser demokratisches System so stark macht“.

Abzuwarten bleibt, ob es die erhoffte „sachliche Debatte“ tatsächlich gibt. Immerhin lehnen SPÖ, Grüne, Neos und MFG den Voranschlag ab, zudem haben erst vor drei Wochen Rot und Pink gemeinsam den Rücktritt von LH Thomas Stelzer gefordert.

Von Markus Ebert