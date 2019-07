Landwirtschaft ist zahlreichen Herausforderungen ausgesetzt

Von Seiten der Gesellschaft werden heute viele und zunehmend auch untragbare Anforderungen an die Landwirtschaft und an die Agrarpolitik gestellt.

„So nehmen wir das als Bäuerinnen und Bauern immer öfter wahr. Doch stellen unsere Konsumentinnen und Konsumenten wirklich immer höhere Anforderungen? Unsere direktvermarktenden Betriebe sehen das differenzierter. Vielfach können sich da unsere Berufskollegen höchster Wertschätzung und einer besonderen Kundenzufriedenheit erfreuen. Es sind vielmehr Lebensmittelverarbeiter und der Lebensmittelhandel, die ständig höhere Standards definieren und sich so durch stärkere Produktdifferenzierungen und höhere Produktionsanforderungen zu Lasten der Landwirtschaft entsprechende Markt- und Wettbewerbsvorteile verschaffen“, so Michaela Langer-Weninger gestern bei ihrer ersten Pressekonferenz als Präsidentin der Landwirtschaftskammer (LK) Oberösterreich in Linz.

Knackpunkte seien darüber hinaus die Importe von Lebensmitteln aus Ländern, in denen billig produziert wird. Daher ist ihr das Mercosur-Abkommen ein Dorn im Auge. Die Kammer will sie weiter als serviceorientierte Beratungseinrichung verstanden wissen. Herausfordernd sei für die Landwirte der hohe Bodenverbrauch für die Wirtschaftsinfrastruktur, was den Bauern die Grundlage entzöge. Langer-Weninger pocht in dem Zusammenhang auf einen fairen Umgang mit Eigentumsrechten.

Das gestern im Nationalrat beschlossene Glyphosat-Verbot sieht sie kritisch. Es sei zudem rechtlich schwer umsetzbar. Hier bräuchte es ein vergleichbares Unkrautbekämpfungsmittel, das es allerdings nicht gebe, so Langer-Weninger, die ihr Landtagsmandat behält.