Landwirtschaftliche Echos

Manchmal geht’s ganz schnell: An dem einen Tag hat Alexander beim Spazierengehen mit seiner Familie in Prambachkirchen ein Echo entdeckt und es bei der Life Radio Echo-Tour angemeldet, am nächsten Tag haben sie auch schon Besuch vom Echo-Mobil bekommen.

Zwischen Äckern und Wäldern hat es ganze 4 Sekunden nachgehallt, was Alexander und seiner Familie insgesamt 40 Euro und einen Echo Dot beschert hat. Kühe, Schweine, Schafe: Am Bauernhof gibt es so einiges und auch ein Echo.

Bei der Life Radio Echo-Tour wurden in Annas leerem Hochsilo in Eberschwang 6 Sekunden Nachhall gemessen. Als Preis hat es dafür wie immer 10 Euro pro Sekunde, also 60 Euro und einen Echo Dot gegeben.

Die Chance auf diese Preise haben alle, die auf www.liferadio.at einen Ort anmelden, an dem es ein Echo gibt. Das Gewinnspiel läuft noch bis zum 6. September.