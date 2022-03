Landwirtschaftskammer ruft Wintersportler zum „Fair Play“ auf

Der Trend ist auch in Oberösterreich voll angekommen: Immer mehr Skifahrer kehren den präparierten Pisten den Rücken und steigen auf die Tourenskier um, um so die Natur zu genießen und sich fit zu halten.

Dazu kommt, dass sich der Schnee in immer höhere Lagen zurückzieht, sodass das Skifahren, Langlaufen und Schneeschuhwandern nur mehr in einigen höhergelegenen Gebieten des Landes möglich ist. Dort wird mittlerweile auch die Kehrseite der Medaille immer stärker spürbar.

In den Ferien und am Wochenende kommt es zum Stau auf den Parkplätzen und die vielen Menschen, die im freien Gelände mit ihren Sportgeräten unterwegs sind, hinterlassen nicht nur ihre Aufstiegs- und Abfahrtsspuren, sondern diverse Schäden sowie auch oft Müll in Wald und Flur. Besonders die Pyhrn-Priel-Region wird von den Freizeitnutzern regelrecht gestürmt.

Der Präsident der Landwirtschaftskammer OÖ, Franz Waldenberger, zeigte am Donnerstag gemeinsam mit betroffenen Landwirten die Problematik auf und rief zum „Fair Play“ auf: „Im Interesse der bäuerlichen Grundbesitzer weise ich darauf hin, dass die Benutzung von Wald- und Wiesenflächen zur Sportausübung nur in eingeschränktem Maß zulässig ist“, so Waldenberger.

Selbst im Winter ist nicht jedes Verhalten vom freien Betretungsrecht des Waldes zu Erholungszwecken erfasst. „Ich appelliere an alle, die gerne in der Natur Sport betreiben, sich dabei so zu verhalten, dass es zu keinen Schäden an jungen Bäumen kommt und auch dafür, auf Pflanzen und Tiere Rücksicht zu nehmen. Es sollte auch selbstverständlich sein, keinen Müll zurückzulassen“, so Waldenberger.

Die Landwirtschaftskammer OÖ bekennt sich zur Tourismusregion Oberösterreich, plädiert aber dafür, dass auch die Anliegen der Bäuerinnen und Bauern berücksichtigt werden.