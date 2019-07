Lang Lang: Piano Book (Deutsche Grammophon)

Der chinesische Klavierstar Lang Lang zeigt sich mit seiner neuen CD von einer abgeklärten Reife, obwohl er erst 36 Jahre zählt. Ein „Piano Book“ hat er eingespielt und stellt damit sein Leben in Tönen vor, indem er seine 25-jährige Karriere musikalisch Revue passieren lässt.

Scheinbar leichte Stücke, die aber den Pianisten vor eigene Herausforderungen stellen, sind hier aneinandergereiht, bekannte Komponisten stehen neben solchen, die genau so im Konzertsaal nicht gespielt werden, aber noch aus Film und Fernsehen dem Hörer vertraut sind. Am meisten überrascht Lang Lang, dem das Gefühl für gestalterische Feinheiten so manchmal unter den Flügel fiel, durch seine besonnen-nachdenkliche Art, als käme sein Spiel gerade aus dem Übungszimmer.

Und weil die reine Wahrheit der Musik triumphiert, darf auch Neues in die Interpretation einfließen, sei es bei den Tempi oder in der Dynamik. Etwa Beethovens „Für Elise“, die wie eine ausgewachsene Sonate klingt, Mozarts „Sonate facile“, die in Koloraturen erstickt oder Chopins „Regentropfen-Prélude“, wo der Atem der Musik zum Stehen kommt.

Aufgefrischt sind Czernyis „Schule der Geläufigkeit“, ein Clementi-Sonatensatz oder das polnische „Gebet einer Jungfrau“ für Klavierspieler anregend für nostalgische Stunden und machen den Star noch beliebter, auch durch sein herzlich verfasstes Vorwort im booklet.