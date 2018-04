Lange Nacht der Forschung lädt zum Experimentieren ein

Am 13. April findet zum achten Mal die Lange Nacht der Forschung statt. Zwischen 17 und 23 Uhr öffnen Universitäten, Hochschulen. Forschungseinrichtungen und Unternehmen ihre Türen. „Wir wollen vor allem junge Menschen von der Forschung begeistern“, erklärt Wirtschafts- und Forschungsreferent LH-Stv. Michael Strugl. Der Bedarf an Fachkräften in den so genannten MINT Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) sei hoch. Schon jetzt würden 7500 fehlen. Geht die Entwicklung linear weiter, sind es im Jahr 2030 23.000 Fachkräfte die fehlen. „Es muss alles getan werden diese Lücke zu schließen“, zu Strugl. Oberösterreich habe einiges zu bieten. Mehr als 160 Aussteller aus elf Regionen bieten bei der langen Nacht der Forschung mit 657 Forschungsstationen ein breites Programm. Koordiniert wird die Veranstaltung in Oberösterreich von der Upper Austrian Research GmbH. „Ziel ist es mehr Leute für die MINT Fächer zu begeistern“, schildert Wilfried Enzenhofer, Geschäftsführer der Upper Austrian Research GmbH. Auch die JKU und die FH Oberösterreich bieten ein buntes Programm. An der JKU geht es, wie Rektor Meinhard Lukas bei einem Pressegespräch schilderte, um die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. In der FH Hagenberg können kleine und große Forscher interaktive Spiele ausprobieren und entdecken welche Gefahren im „Smart Home“ lauern. Am FH Campus Linz geht es um Fragen rund um Medizintechnik. Der FH Campus Steyr bietet Einblicke in den digitalen Wandel und in Wels kann man sich als Lebensmittelforscher erproben. Das Programm wird auf www.langenachtderforschung.at/ooe vorgestellt. Rund 40.000 Besucher werden erwartet. „Es wird eine ganz spannende Nacht werden“, so Strugl.