Lange Zwangspause für Baumgartlinger nach Innenbandriss

ÖFB-Teamkapitän Julian Baumgartlinger wird seinem Club Bayer Leverkusen und der Nationalmannschaft bis zu zwei Monate fehlen. Der deutsche Fußball-Bundesligist teilte am Sonntag nach einer MRT-Untersuchung mit, dass sich der 30-Jährige im Cupspiel gegen Pforzheim (1:0) am Vortag in einem Zweikampf einen Innenbandriss im linken Knie zugezogen hat.

„Wir müssen nun schon improvisieren. Das ist eine schwierige Situation für uns“, hatte Heiko Herrlich schon vor der befürchteten Diagnose eine Woche vor dem Liga-Auftakt gesagt. Damit fällt Mittelfeldspieler Baumgartlinger auch für das nächste Länderspiel am 6. September in Wien gegen Schweden und die Premiere in der neuen Nations League nur fünf Tage später in Zenica gegen Bosnien-Herzegowina aus.