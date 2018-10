Langsam kommt die Blockchain auch in der oö. Wirtschaft an

Dass angekündigte Revolutionen bisweilen auch mal gar nicht stattfinden, ist bekannt. Manchmal brauchen sie aber auch einfach eine längere Anlaufzeit. Wie sich das bei der Blockchain-Technologie verhält, steht noch in den Sternen. Aber so praktisch jedes größere Unternehmen, das etwas auf sich und seine Zukunft hält, beschäftigt sich derzeit mit der Technologie.

Denn gerne wird der aktuelle Entwicklungsstand mit den Anfängen des Internets verglichen. Die auf Blockchain basierende und mittlerweile kriselnde Kryptowährung Bitcoin dürfte nach Ansicht Vieler beim Durchbruch der Technologie nur eine Zwischenstation gewesen sein. Die Anwendungsfälle werden wohl viel praxisnaher und geschäftsrelevanter werden.

Branchen rüsten sich

Vor allem in der Energiewirtschaft sowie in der Finanz- und Versicherungswelt erwartet man radikale Umbrüche. Erst kürzlich hat die Republik Österreich erstmals frisches Kapital mit Unterstützung der Blockchain-Technologie aufgenommen. Sie wurde beim Auktionsverfahren als zusätzlicher Notarisierungs-Service eingesetzt, um die Unverfälschtheit der Daten sicherzustellen.

Vorteile der Blockchain

Gerade das unmögliche Verfälschen von Daten und Dokumentationen gilt als einer der großen Vorteile der neuen Technologie. „Durch die Blockchain wird es möglich, Dinge transparent, unveränderbar und unzensierbar zu machen“, umschreibt Experte Bernhard Eisler vom Linzer Netzwerk Startup300 die Möglichkeiten. Das einfachste Beispiel sei die Nachvollziehbarkeit der Lieferkette. „Wenn etwa bei der Lieferung von Eiern jeder seine Schritte in die Blockchain schreibt, würde das die gesamte Lieferkette fälschungssicher und nachverfolgbar machen“, bringt er ein Beispiel. „Dort wo ich heute Zentralismus habe, wird die Blockchain Einzug finden“, ist Eisler überzeugt.

Technologie hält Einzug

Auch zahlreiche oö. Firmen haben die neue Technologie auf ihrer Agenda. Die Energie AG startete heuer mit den Stadtwerken Leipzig einen ersten Feldversuch im Blockchain-Stromhandel. „Grundsätzlich geht es dabei um die Dokumentation des Geschäftsabschlusses im Netz. Der Handel findet nicht wie üblich an einer Börse oder über Broker statt, sondern bilateral mit dem Geschäftspartner“, erklärt dazu Energie-AG-Experte Erwin Mair gegenüber dem VOLKSBLATT. Eben diese Ausschaltung der Zwischenstationen gilt als der große Vorteil.

Gemeinsamer Fortschritt

„Sollte sich die Blockchain-Technologie in die Richtung weiterentwickeln, dass der Aufwand relativ gering und die Sicherheit vorhanden ist, kann sie als Plattform für Transaktionen und Geschäftsabschlüsse genützt werden“, glaubt Mair, dass neue Standards gesetzt werden können. Denn gerade in der Energiewirtschaft ist man bereit, firmenübergreifend am Fortschritt zu arbeiten: Eine der am weitesten fortgeschrittene Blockchain-Plattformen findet sich im Energiegroßhandel. Inzwischen beteiligen sich rund 40 der namhaftesten Energiekonzerne Europas am Projekt „Enerchain“. Die Energie AG befindet sich hier unter dem Who-is-Who der Branche. Sind doch die Strom-Multis Eon, RWE und EdF, aber auch Ölriesen wie Total und Statoil mit an Bord. Aus Österreich sind etwa auch die OMV und der Verbund vertreten.

OÖ Tourismus prüft

Zwar spekuliert man im Tourismus immer wieder darüber, wie man etwa Buchungsportale oder Liftkartensyteme auf Blockchain umstellen könnte, doch hier hat sich das System noch nicht durchgesetzt. Dennoch ließ OÖ-Tourismus-Geschäftsführer Andreas Winkelhofer bei der Vorstellung der neuen Zukunftsstrategie das Thema Blockchain nicht außen vor. In der Tourismusorganisation hat man das Thema fest im Blick, wie auch Karl Mitteregger von der OÖ Tourismus-Tochter TTG Tourismus Technologie GmbH betont. Derzeit sei man vor allem in der Beobachtungsphase, die hinter Blockchain liegende Technologie werde sich aber langfristig durchsetzen, zeigt er sich überzeugt.

Lösung nicht für alles

„Die Blockchain wird Lösungen für die Zukunft bringen, auch wenn sie jetzt noch in der Konzeptionsphase ist“, so Mitteregger. Allerdings warnt er davor, darin ein Allheilmittel zu sehen. Man müsse schauen, wo man die Technologie wirklich nutzen kann, so der Experte. Denn manche angedachte Sachen könne man schon jetzt auf andere Weise, mit anderen Technologien lösen, gibt er zu bedenken.

Banken in Vorbereitung

Auch der Bankensektor rüstet sich auf breiter Basis. Die Erste Group ist neben elf weiteren Banken – unter anderem Deutsche Bank, HSBC und Unicredit – an der Entwicklung der Blockchain-basierten Handelsplattform we.trade beteiligt. Der Vorteil für Firmenkunden soll dabei vor allem in der schnelleren Abwicklung liegen. Die Institute sollen in dem Netzwerk Lieferkettenprozesse effizienter und transparenter auf einer größeren Vertrauensbasis finanzieren können, umschreibt man die Vorteile. Bisher mussten Handelspartner – Käufer, Verkäufer, deren Banken, Transportunternehmen, Inspektoren und Regulatoren – für eine sichere Abwicklung umfangreiche papierbasierte Dokumentationen erstellen. Durch Blockchain könnten diese Abläufe, die früher Tage oder Wochen gebraucht haben, künftig für alle transparent in Sekunden abgewickelt werden, so die Hoffnung.

Auch andere testen

Auch bei der RLB OÖ ist man am Thema dran. Derzeit laufe ein Projekt, bei dem verschiedenste Einsatzzwecke geprüft werden – von Finanzierungsthemen bis zu Identitätsmanagement-Lösungen, wird bestätigt. Für die Versicherungsbranche hatte erst vor kurzem OÖ-Versicherung-Generaldirektor Josef Stockinger betont, dass man sich der Entwicklung nicht verschließen dürfe. „Einfachere Abläufe und ein reduzierter Aufwand bringen auch einen höheren Mehrwert für die Kunden“, ist er optimistisch gestimmt.