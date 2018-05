Die Vegas Golden Knights haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL das erste Spiel in der Finalserie um den Stanley Cup gewonnen. Auf eigenem Eis besiegte der Liga-Debütant am Montagabend (Ortszeit) die Washington Capitals mit 6:4 (2:2,1:1,3:1). Das nächste Spiel findet in der Nacht auf Donnerstag ebenfalls in Las Vegas statt.