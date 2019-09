LASK bastelt am Rezept gegen RB-Powerfußball

Nach Highlights im Europacup in den grauen Liga-Alltag zurückzukehren, ist alleine in mentaler Hinsicht oft gar nicht einfach. Zumindest diese Hürde fällt für den LASK diesmal weg, denn nach dem 1:0 über Rosenborg Trondheim in der Europa League brennen die Athletiker förmlich darauf, als erste heimische Mannschaft am Sonntag (17) Meister RB Salzburg in die Schranken zu weisen.

„Ich hoffe, dass sie mit der besten Mannschaft antreten. Wir werden sehen, wie weit wir schon sind und inwieweit wir sie in Schach halten können“, sagte Peter Michorl, für den Salzburg mittlerweile zu den Topteams in Europa zählt.

„Wenn jemand Paroli bieten kann, dann wir“

Vor allem der Powerfußball, wie ihn die Bullen beim 6:2 in der Champions League gegen Genk und Woche für Woche in der Liga fabrizierten, hat es ihm angetan. Doch Trainer Valerien Ismael bastelte bereits an einem Rezept gegen den Speed und die Wucht des Serienmeisters. Hatte der Plan unmittelbar nach dem Match gegen Rosenborg noch augenzwinkernd darin bestanden, die Salzburger in der Kabine einzuschließen, klang das tags darauf schon zuversichtlicher: „Es geht um Mut, Leidenschaft, Intensität und darum, die Zweikämpfe zu bestimmen. Wenn eine Mannschaft in der Lage ist, ihnen Paroli zu bieten, dann wir. Das wollen wir zeigen“, sagte Ismael. „Wir müssen defensiv stark, aber auch mutig sein und unser Spiel spielen“, meinte James Holland.

Der Plan gegen Haaland

Zudem müssen die Linzer Erling Haaland in den Griff bekommen. Den Shootingstar plagte zwar am Freitag eine fiebrige Verkühlung, „es ist aber nicht so schlimm“, sagte Trainer Jesse Marsch. Der 19-Jährige war mit 17 Toren und fünf Vorlagen in neun Pflichtspielen an 22 von 47 Treffern der Bullen in dieser Saison beteiligt. „Wir müssen bei der Ballannahme sofort da sein. Zudem haben wir bei ihm Ablaufmuster analysiert, die ich unseren Verteidigern weitergebe“, erklärte der LASK-Coach. Man dürfe sich aber nicht nur auf den Norweger konzentrieren, gab Michorl zu bedenken: „Sonst machen uns Hwang oder Daka eben drei rein.“

Die Power fehlt

Die Leistung gegen Rosenborg sahen die Spieler übrigens deutlich kritischer (s. Story rechts) als der Trainer. „Die Mannschaft ist in der Lage, selbstkritisch zu sein, vielleicht zu selbstkritisch. Man muss auch sehen, dass eine Mannschaft gar keinen Fußball spielen wollte. Da ergibt sich dann auch von der Intensität ein anderes Spiel“, befand der Ex-Verteidiger, der in einem Punkt aber konform geht: „Was uns derzeit fehlt ist diese Power, dieses geil auf die Tore sein, um das Spiel im richtigen Moment zu entscheiden.“ Das Duell gegen RB wäre eine gute Gelegenheit, das zu ändern.