LASK braucht Tore: „Da hau ich dann auch mal mit dem Spitz drauf“

Von Christoph Gaigg

Zweimal in Folge blieb der LASK vor der Länderspielpause ohne Sieg und ohne Tor, sprang neben einem 0:1 in Innsbruck nur ein 0:0 gegen Sturm heraus. Damit sich das am Samstag (17) daheim gegen Altach wieder ändert, haben die Linzer zuletzt vor allem daran gearbeitet, gegen einen tief verteidigenden Gegner schneller und öfter zum Abschluss zu kommen. „Wir brauchen Zielstrebigkeit, ohne konteranfällig zu werden“, so Glasner, der den Gegner im 3-5-2-System mit acht verteidigenden Spielern rund um den Strafraum erwartet. „Da hat man brutal wenig Zeit und Raum. Da hau ich dann auch mal mit dem Spitz drauf. Man muss schnörkellos den Abschluss und nicht nach einer noch schöneren Lösung suchen“, erklärte der LASK-Trainer.

bezahlte Anzeige

Einer, der für die nötigen Tore sorgen kann, ist Yusuf Otubanjo. Im Sommer war er nach einem Jahr Leihe bei den Altachern nicht mehr erwünscht, weil er mit der Spielweise nicht zurecht kam und selten seine Chance erhielt. „Ich musste sehr viel defensiv arbeiten“, erinnert sich Otubanjo, der bei den Athletikern in 14 Pflichtspielen vier Mal traf und sechs Tore vorbereitete. Ein Satz, der bei Glasner gleich Widerspruch auslöste: „Du hast noch nie so viel defensiv gearbeitet, wie bei uns.“ Und rief das Spiel in Mattersburg in Erinnerung: „Da ist er als zentrale Spitze zwölf Kilometer gelaufen.“