LASK bringt gegen Sturm Salz und Pfeffer ins Spiel

Von Roland Korntner

Die Kältewelle ist zwar im Abklingen, trotzdem wird es am Samstag (16 Uhr) zum Anpfiff der Bundesliga-Partie des LASK gegen Sturm Graz lediglich Temperaturen um den Gefrierpunkt haben. Ob da der Wunsch von Trainer Oliver Glasner nach einer vollen TGW-Arena („Die Mannschaft hätte sich das verdient“) erfüllt wird? Wer dem Wetter trotzen will, kann sich aber mit einer Haube im Retro-Stil, ein Neuzugang im Fanartikel-Sortiment, wappnen. Warm anziehen soll sich heute auch Sturm: „Wir werden ihnen einen heißen Tanz liefern“, versicherte Glasner. Der Blick auf die bisherigen Saisonduelle stimmt ihn zuversichtlich. Zu Hause habe man mit 2:1 gewonnen, in Graz als bessere Mannschaft unglücklich 0:1 verloren: „Wenn wir am Zenit spielen, können wir Sturm Paroli bieten“, so der Coach. Wie er der Eiseskälte begegnet ist? Das Training — Michorl, Ranftl und Victor meldeten sich fit — fand diese Woche stets am Nachmittag statt, die Ein- heiten wurden auf 75 Minuten komprimiert, damit es keine Stehzeiten gab. Nur über kalte Zehen hätten einige Spieler berichtet, mit der Luft hat keiner Probleme. Die will man lieber dem Tabellenzweiten bereiten. Und falls das Spiel doch keinen Pepp haben sollte, gibt es ab sofort auch Salz- und Pfefferstreuer im Fanartikel-Sortiment…