LASK-Eigenschaften

Zugegeben, es gibt komfortablere Ausgangssituationen, als mit einem 0:1 in einen Hexenkessel zu reisen und dort gewinnen zu müssen. Wenn es aber einer Mannschaft zuzutrauen ist, dann dem LASK. Mentalität, Charakter, Qualität — mit diesen Eigenschaften, die den gesamten Verein auf allen Ebenen prägen, mischen die Linzer die heimische Liga und seit Neuem auch Europa auf.

Der Weg auf internationaler Bühne ist definitiv noch nicht zu Ende, selbst bei einem Scheitern gegen Brügge geht es ja in der Europa-League-Gruppenphase weiter. Angesichts dessen, wo sich der Verein noch vor wenigen Jahren wiederfand, und bei möglichen Gegnern wie Arsenal, ManU, Porto, Sevilla, Wolfsburg oder Gladbach sicher mehr als ein Trostpflaster.

Trotzdem: Wer die Königsklasse so nah vor Augen hat, der will dort hinein. Das werden die Belgier definitiv bis zum Abpfiff zu spüren bekommen, zumal die Linzer ja erst vergangenes Wochenende wieder bewiesen haben, auch in letzter Minute noch jederzeit für den alles entscheidenden Schlag gut zu sein.

Das sollte auch Teamchef Franco Foda registrieren. Goalie Schlager hat sich die Nominierung redlich verdient, ein Trauner, Michorl oder Goiginger stünden dem Team aber ebenso gut zu Gesicht. Mit Mentalität, Charakter und Qualität.