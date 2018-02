LASK feierte bei Tetteh-Traumdebüt Auftakt nach Maß

Von Christoph Gaigg

Dass der LASK mit Samuel Tetteh einen echten Goldgriff erwischt haben könnte, hatte der ghanaische Angreifer schon in der Vorbereitung anklingen lassen. Nun bescherte er den Athletikern beim 2:1 gegen den SKN St. Pölten mit einem Traumdebüt einen Auftakt nach Maß! Mit seinem Tor in Minute 49 leitete er zum Bundesliga-Frühjahrsauftakt im dritten Duell mit den Niederösterreichern den dritten Sieg ein.

Auf ein ausverkauftes Haus hatte LASK-Präsident Siegmund Gruber vor der Partie gehofft. Daraus wurde nichts, letztlich fanden doch etwas enttäuschende 3877 Fans den Weg zum ersten Pflichtspiel im neuen Jahr. Weniger waren es nur im Herbst gegen die Admira (3817) gewesen. Die Daheimgebliebenen sollten ihre Entscheidung aber bereuen, fuhren die Linzer doch einen hochverdienten achten Saisonsieg ein. 15:8 Torschüsse, 14:3 Corner – und die Zahlen logen nicht, wenngleich das Resultat knapper ausfiel, als der Spielverlauf tatsächlich war.

LASK verzweifelte an Leihgabe Dmitrovic

Alleine in Hälfte eins hätten die Oberösterreicher bereits führen müssen, Gelegenheiten dazu gab es genug: Schon nach drei Minuten scheiterte Reinhold Ranftl nach einer Victor-Hereingabe an St. Pöltens LASK-Leihgabe Filip Dmitrovic. Gernot Trauner traf per Kopf nur die Latte (30.), Peter Michorl und Joao Victor fanden bei einer Doppelchance abermals in Dmitrovic ihren Meister (34.). Und kurz vor der Pause zeichnete sich der SKN-Goalie bei einem Holland-Kopfball aus (41.). Was tat sich dazwischen? Die Schwarz-Weißen dominierten die Partie, ließen St. Pölten kaum ins gewünschte Positionsspiel, geschweige denn gefährlich vors Tor kommen. Teils zu viel Hektik im Mittelfeld und zu häufige lange Bälle auf den technisch versierten Tetteh sorgten allerdings ab und an für Ballverluste, womit der Gegner jedoch nichts anzufangen wusste. Auch, weil der LASK gut ins Gegenpressing kam.

Kurz nach der Pause schlug dann die Stunde von Neuzugang Tetteh. Nach schöner Kombination im Mittelfeld spielte Michorl den Ghanaer frei, der eiskalt zm 1:0 einschoss (49.). Der ersehnte wie hochverdiente Führungstreffer, den die Athletiker in der Phase danach relativ mühelos verwalteten. Auch, weil man den Ball im mittlerweile tief verschneiten TGW-Arena phasenweise nun besser laufen ließ.

Frau Holle beflügelte Luckeneder



Frau Holle schien die Glasner-Elf jedenfalls weiter zu beflügeln. Ausgerechnet ein Mann, der im vergangenen Herbst eine äußerst schwierige Zeit auf der Ersatzbank durchmachte, sorgte in Minute 76 für die Entscheidung: Felix Luckeneder behielt im Schneetreiben nach einer Michorl-Ecke den Durchblick und köpfelte zum 2:0 ein. Beinahe hätte sich danach auch Mergim Berisha in die Torschützenliste eingetragen, sein Treffer wurde aber aberkannt, weil Rep im Abseits stand und dabei Dmitrovic die Sicht verstellte (83.). Dafür klingelte es auf der Gegenseite, als zwei Minuten vor dem Ende plötzlich David Atanga einen überraschenden Konter wie aus dem Nichts zum 1:2 abschloss. Zu spät für den SKN, der LASK feierte im dritten Duell den dritten Sieg.

LASK – SKN St. Pölten 2:1 (0:0)

TGW-Arena, 3877, SR Harkam.

Torfolge: 1:0 Tetteh (49.), 2:0 Luckeneder (76.), 2:1 Atanga (88.)

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Luckeneder – Ranftl, Michorl, Holland, Riemann – Goiginger (Rep 77.), Tetteh (Berisha 71.), Joao Victor.

St. Pölten: Dmitrovic – Ingolitsch (Muhamedbegovic 78.), Huber, Luan, Wessely – Malicsek (Hofbauer 53.), Ambichl – Atanga, Bajrami, Schütz (Keles 32.) – Pak.

Gelb: Schütz, Huber, Luan, Pak.