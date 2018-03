LASK gegen Mattersburg im Duell der Teams der Stunde

Der LASK empfängt im heimlichen Spitzenspiel der 27. Runde in der Fußball-Bundesliga am Samstag in Pasching den SV Mattersburg. Sturm Graz will unter Heiko Vogel endlich auch zuhause gewinnen, Altach lautet der Gegner. Rapid trifft zuhause auf den zuletzt schwächelnden WAC. Schlusslicht St. Pölten hat die Admira zu Gast. Am Sonntag beenden Red Bull Salzburg und die Wiener Austria die Runde.

Im Duell zwischen LASK und Mattersburg trifft das drittbeste auf das stärkste Team des abgelaufenen Quartals. „Genau so ein Spiel erwarte ich mir auch“, hoffte LASK-Coach Oliver Glasner auf eine attraktive Partie. Der Trainer der Linzer zeigte viel Respekt vor den stark aufspielenden Burgenländern. „Sie sind sehr schwer zu bespielen, weil sie selber blitzschnell kontern und das richtig gut machen. Vorne haben sie mit (Smail/Anm.) Prevljak einen Spieler, der ‚on fire‘ ist“, streute er dem Gegner Rosen. Dennoch gehe man selbstbewusst in das Heimspiel.

Auch die Mattersburger strotzen vor Selbstvertrauen, wäre man doch allerspätestens mit einem Sieg endgültig im Kampf um die Europacuptickets angekommen. „Dafür wird eine tolle Leistung nötig sein“, war sich Mattersburg-Cheftrainer Gerald Baumgartner der Schwere der Aufgabe bewusst. „Der LASK ist ein sehr starker Aufsteiger. Unsere Spiele gegen sie sind immer sehr knapp und intensiv.“ In den bisherigen Saisonduellen gab es in Pasching ein 2:2, zu Hause setzten sich die Burgenländer im Dezember knapp 1:0 durch.

Nach zuletzt zwei Auswärtssiegen will Sturm Graz am Samstag erstmals unter Heiko Vogel auch in der heimischen Merkur Arena voll anschreiben. Die Steirer würden bei einem Sieg gegen Altach den komfortablen Vorsprung von elf Zählern auf den Dritten halten und einen weiteren Schritt zumindest Richtung Vizemeistertitel in der Fußball-Bundesliga und Champions-League-Qualifikation machen.

„Wir nehmen das Selbstbewusstsein aus den zwei schweren Auswärtspartien mit“, versprach Vogel. „Die Leistung zu bestätigen ist aber immer schwieriger als zu überraschen.“ Die Statistik gegen die Vorarlberger in Graz spricht Bände. Von 13 Spielen haben die „Blackys“ elfmal gewonnen und sind noch unbesiegt.

Sein Gegenüber nahm die magere Bilanz mit Galgenhumor. „Ich möchte der erfolgreichste Altach-Trainer in Graz werden. Denn es wurden erst zwei Punkte in Graz geholt. Einen davon unter mir“, gab Klaus Schmidt die Marschroute vor. „Wir fahren nicht acht Stunden nach Graz, um dort nichts mitzunehmen.“ Zuletzt blieben die Rheindörfler dreimal ungeschlagen.

Für Rapid zählt gegen den WAC nur ein Sieg. Nach den Rückschlägen der vergangenen Wochen sind die Hütteldorfer gefordert, so schnell wie möglich wieder in die Erfolgsspur zu kommen, um den angestrebten Europacup-Platz nicht noch zu verpassen. „Wir wollen unbedingt gewinnen“, erklärte Trainer Goran Djuricin. Auf seine Mannschaft wartet ein Gegner, der nur eine seiner vergangenen 20 Meisterschaftspartien gewonnen hat. „Der WAC ist ein angeschlagener Gegner, aber die sind immer besonders gefährlich. Auf der anderen Seite werden sie nicht mit viel Selbstvertrauen kommen“, vermutete Djuricin.

Der Wiener rechnet mit defensiv eingestellten und mit hohen Bällen agierenden Wolfsbergern. Deren Trainer Heimo Pfeifenberger gab sich kämpferisch: „Wir werden alles dafür unternehmen, um in Wien zu punkten. Wir sind krasser Außenseiter. Fast keiner traut uns etwas zu, aber wichtig wird sein, dass wir uns selbst etwas zutrauen.“

Das Spiel zwischen dem SKN St. Pölten und der Admira wird ein Duell zweier zuletzt leidgeprüfter Teams. Die Gastgeber haben acht ihrer jüngsten neun Partien verloren und können nur noch durch ein kleines Wunder vom letzten Platz wegkommen, für die Südstädter gab es zuletzt zwei Niederlagen und Hiobsbotschaften aus der medizinischen Abteilung. Nach dem Mittelfußknochenbruch von Sasa Kalajdzic in der Vorwoche muss Trainer Ernst Baumeister gleich sieben Profis vorgeben.

Sein SKN-Widerpart Oliver Lederer war in den vergangenen Tagen wie schon so oft in dieser Saison damit beschäftigt, den Kickern nach einer Niederlage wieder neuen Mut zu geben. Diesmal galt es ein 0:4 bei der Austria zu verdauen. „Wir haben die Pflicht, uns jede Woche neu aufzurichten“, meinte Lederer. Das zehn Zähler hinter dem WAC liegende Schlusslicht sehnt deshalb einen Drei-Punkter herbei.

Mit Respekt vor „Europas Mannschaft der Stunde“, aber auch viel Selbstvertrauen reist Austria Wien zum Sonntagsschlager nach Salzburg. Neo-Coach Thomas Letsch hat den „Veilchen“ mit zwei Siegen in zwei Spielen wieder jenes Selbstvertrauen verliehen, das für ein Erfolgserlebnis beim Serienmeister wohl notwendig ist. „Wir müssen mit breiter Brust hinfahren“, sagte Letsch.

Letsch ist mit seiner Truppe aber noch lange nicht dort, wo er hin will. „Bei Salzburg greift ein Rädchen ins andere, da passen alle Automatismen. Das ist bei uns noch ein bisschen anders“, sagte der Coach, der von seinen Kickern ein physisch fordernderes Spiel als Fink fordert. „Das ist eine andere Belastung, viel mehr mit hohem Tempo. Da muss ich schon aufpassen“, erzählte Letsch. Unter seinem Vorgänger Thorsten Fink blieb man heuer gegen Salzburg immerhin ohne Niederlage (0:0/a, 1:1/h).