LASK geht am Donnerstag in ein besonderes Spiel

Die Schwarz-Weißen wollen Lilleström (NOR) in Runde zwei der UEFA Europa-League-Qualifikation eliminieren

Von Andy Hörhager

„Wir wollen mit einem Grinsen im Gesicht auf den Platz gehen.“ Auf LASK-Trainer Oliver Glasner und seine Schwarz-Weißen wartet am Donnerstag ein besonderes Spiel. Wir waren vor fünf Jahre noch in der Regionalliga, jetzt spielen wir im Europacup. Die Mannschaft hat Außergewöhnliches geleistet, jetzt folgt die Belohnung. Wir freuen uns riesig und wollen dieses Gefühl durchaus länger auskosten“, glaubt Glasner an das Weiterkommen.

Erster Sieg seit 2000

Dazu müsste wohl der erste Sieg in einem Europacupspiel seit dem Sommer 2000 her, damals eliminierte der LASK im UEFA Intertotocup den israelischen Vertreter Hapoel Petach Tikwa mit einem 3:0-Heimsieg und einem 1:1 im Heiligen Land.

Dass der Lilleström SK in der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation zu besiegen wäre, ist für Glasner kein Geheimnis. „Sie spielen typisch skandinavisch, sehr körperbetont, der LSK hat eine sehr gute Mannschaft.“ Diese kommt mit einem neuen Trainer nach Linz, der Schwede Jörgen Lennartsson steht in Linz vor seinem Debüt.

Das Erfolgsrezept gegen die Norsker ist ebenfalls keine Überraschung. „Wir werden so spielen, wie immer. Aggressiv, werden versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen, zu Fehlern zu zwingen und dabei selbst in keine Konter zu laufen.“

Der norwegische Pokalsieger soll nicht zum Stolperstein werden, hoffen auch die Spieler.

„Die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend“, weiß LASK-Kapitän Gernot Trauner. „Wir haben im letzten Jahr hart für diesen Moment gearbeitet, jetzt wollen wir möglichst viele Europacupspiele mitnehmen“, will es Trauner mit den beiden Begegnungen gegen den LSK nicht bewenden lassen. Das Rückspiel steigt am 2. August in Lilleström. Im Falle eines Aufstieges würde wohl Besiktas Istanbul warten, die Türken haben den Färöer-Vertreter B36 Torshavn zum Gegner.

Kräftige Fankulisse

Eine stimmgewaltige Kulisse soll die Athletiker im „Heimspiel“ am Donnerstag (19.45, live LT1) auf der Gugl zum Sieg tragen, auf 8000 Besucher hoffen die LASK-Verantwortlichen.

