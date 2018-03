LASK hält sich in der Standortfrage bedeckt

Nicht nur beim LASKler-Stammtisch am Dienstag in Weichstetten (Gasthaus zur Sonne), sondern auch am Mittwoch hielt sich der Fußball-Bundesligist trotz eines Medienberichts über den Standort für das neue Stadion — angeblich am Tagerfeld in Pichling — diesbezüglich völlig bedeckt. „Wir werden uns dazu erst am Donnerstag in der Pressekonferenz äußern“, so Pressesprecher Georg Hochedlinger. Bei dieser werde auch Präsident Siegmund Gruber anwesend sein. Entgegen ursprünglicher Absicht, denn auf der am Dienstag verschickten Einladung werden lediglich Trainer Oliver Glasner und Kapitän Pavao Pervan angeführt. Trotz der Anwesenheit Grubers ist aber nicht zu erwarten, dass wirklich Konkretes berichtet wird. Denn der LASK und vor allem das Land OÖ wollen erst dann an die Öffentlichkeit gehen, wenn das Projekt spruchreif ist. „In der Herbstsaison werden wir g’scheiter sein, wo es stehen wird“, so Gruber am Dienstag.

Mit LH.-Stv. Michael Strugl bleibt auch ein Stadion-Befürworter vorerst abwartend. „Derzeit liegt der Landesregierung kein konkretes Projekt vor. Es ist bekannt, dass der LASK ein Stadionprojekt entwickelt und ich gehe davon aus, dass der Verein noch heuer Projektunterlagen vorlegen wird, um sie für die Behördenverfahren einzureichen. Dann muss geprüft werden, ob das Projekt genehmigungsfähig ist. Erst dann kann es auch Finanzierungsgespräche geben“, ließ LH-Stv. Michael Strugl dem VOLKSBLATT ausrichten. Zugleich bekräftigte Strugl das Bekenntnis von OÖVP/FPÖ „zu einer Fußball-Arena im Zentralraum.“

Ein möglicher Standort

Fakt ist damit weiterhin nur: Pichling ist seit längerem als einer von mehreren möglichen Standorten für die neue Arena im Gespräch.

P.S.: Beim (mit rund 200 Fans) gut besuchten Stammtisch bekam Torhüter Pervan ein Trikot mit der Nummer 200 für eben so viele Einsätze für die Athletiker überreicht.

R. Korntner/C. Gaigg