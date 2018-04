LASK hat das Europacup-Ticket praktisch in der Tasche

„Europapokal“ skandierten die LASK-Fans schon vor dem Anpfiff des Schlagers gegen die Wiener Austria. Nach der 31. Runde der Fußball-Bundesliga haben die Athletiker dieses Ziel praktisch fix in der Tasche. Durch den hoch verdienten 1:0-Erfolg weisen die Linzer nämlich fünf Runden vor Schluss bereits 15 Zähler Vorsprung auf die Austria auf. Mattersburg ist durch ein 1:1 gegen St. Pölten gar schon 16 Punkte zurück und kann den LASK damit nicht mehr überholen.



Von Roland Korntner

Der LASK begann wie aus der Pistole geschossen, drängte die Wiener von Anpfiff weg in die eigene Hälfte und kam auch prompt zu Chancen. So traf Christian Ramsebner die Latte, im Luftkampf war aber auch ein Foul dabei, weshalb Referee Jäger auf Freistoß entschied (2.). Nur vier Minuten später zirkelte Philipp Wiesinger den Ball knapp am langen Eck vorbei.

Auf der Gegenseite probierte es Alexander Grünwald mit einem Volley, sein Schuss fiel aber zu zentral aus, weshalb LASK-Keeper Pavao Pervan keine Probleme hatte (7.).

Doch zunächst blieben weiter die Hausherren am Drücker, ein Kopfball von Samuel Tetteh nach einem Eckball ging jedoch drüber (15.), danach probierte es Tetteh noch (vergeblich) aus spitzem Winkel (20.).

Die in Orange spielenden Veilchen kamen nur langsam in die Gänge, in ihrer in Hälfte eins besten Phase prüfte sodann auch Holzhauser Pervan mit einem Distanzschuss (24). Doch die Linzer konnten sich rasch wieder aus der Umklammerung befreien und kamenzu weiteren guten Möglichkeiten.

Bei einem Freistoß von Peter Michorl konnte sich Austria-Keeper Patrick Pentz auszeichnen und den Flachschuss zur Ecke drehen (31.). Nach dieser kam Ramsebner zum Kopfball, setze den Ball aber neben das Tor (32.).

Danach landete ein abgefälschter Goiginger-Stanglpass auf dem Torhete (33.) und schließlich reklamierten die Athletiker vergeblich Elfmeter, nachdem Tetteh zu Fall gekommen war (43.). Wohl eine richtige Entscheidung von Referee Jäger.

Michorl an die Latte

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel die nächste „Aufreger“, als Michorl knapp außerhalb des Strafraums abzog und die Latte traf. Da blieb so manchem der 5604 Zuschauern der Torjubel im Hals stecken.

Auch in der Folge blieb der LASK überlegen, spielbestimmend, das Tor wollte aber lange nicht gelingen. Nicht bei einem Kopfball des erneut starken Verteidigers Emanuel Pogatetz (drüber/nach einer Ecke von Goiginger/66.). Nicht bei einer Flanke von Goiginger, die Joao Victor und Tetteh hauchdünn verpassten (81.).

Goldtor von Goiginger nach Sololauf

Nicht bei einem Gewaltschuss von Ramsebner, der komisch aufsprang, den Keeper Pentz nach vorne abprallen lassen musste – doch den Rebound knallte Tetteh drüber (87.). Doch dann kam der große Auftritt von Thomas Goiginger.

Lange Zeit glücklos agierend, zog er von der Outlinie unwiederstehlich nach innen, ließ sieben Austrianer stehen und schloss perfekt mit einem Flachschuss ins lange Eck ab. Die TGW-Arena stand Kopf! „Europapokal“ skandierten die Fans nach dem Schlusspfif, nach dem sechsten Sieg in Folge, erneut. „Da kann nicht mehr viel passieren“, grinste Goiginger.

Und die Austria? Die hatte offensiv auch in Hälfte zwei fast nichts zu bieten. Nur zweimal wurde es für den LASK gefährlich. Ein verunglückter Holzhauser-Versuch landet bei Stangl, doch der setzt den Ball von der Strafraumgrenze neben das Tor (75.). Und einen Serbest-Distanzschuss entschärfte Pervan im Nachfassen (89.).

LASK – Austria Wien 1:0 (0:0)

Pasching, TGW-Arena, 5604, SR Jäger.

Tor: 1:0 (87.) Goiginger.

LASK: Pervan – Ramsebner, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Holland, Michorl, Wiesinger – Goiginger, Tetteh (89. Gartler), Joao Victor (93. Reiter).

Austria: Pentz – Klein, Madl, Borkovic (54. Kadiri), Salomon – Demaku, Serbest – Holzhauser, Grünwald (63. Pires), Stangl – Friesenbichler (81. Monschein).

Gelbe Karten: Trauner, Ranftl bzw. Grünwald, Kadiri