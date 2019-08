LASK-Heimspiel gegen Brügge (vorerst) ausverkauft

Knapp 14.000 Fans waren am Dienstag Augenzeugen, als der LASK mit einem 3:1-Triumph über den FC Basel den größten Europacup-Erfolg der Klubgeschichte gefeiert und ins Play-off der Champions League eingezogen ist. In diesem wartet der FC Brügge, das Heimspiel steigt bereits am Dienstag (20. August 21 Uhr) und ist schon wieder ausverkauft, so wie es gegen Basel (mit Ausnahme des Auswärtssektors) der Fall gewesen war.



Von Roland Korntner

Noch am Dienstag, kurz nach dem Schlusspfiff im Linzer Stadion, war der Vorverkauf gestartet, am Mittwoch um 16.06 Uhr rauschte eine Presseaussendung der Athletiker in die Redaktion. Denn die Arena auf der Gugl war schon ausverkauft: “Aufgrund der hohen Nachfrage nach Tickets ist das Heimspiel gegen den FC Brügge vorläufig ausverkauft”, teilten die Athletiker darin mit.

Einige Tickets könnten noch verfügbar werden

Eine kleine Chance auf Tickets gibt es aber noch, wie der LASK weiter erklärt: “Mit der Teilnahme an den Bewerben der UEFA ist unser Verein verpflichtet, dieser als Bewerbshüterin bestimmte Kontingente zu überlassen. Ob und wie viele Karten aus diesen Kontingenten in den freien Verkauf transferiert werden können, können wir am kommenden Freitag (16. August/Anm.) ab Mittag bekannt geben. Sollten auf die dargestellte Weise weitere Tickets zum Verkauf angeboten werden können, werden wir Sie rasch und umgehend informieren. Bitte bleiben Sie über unsere Sozialen Medien diesbezüglich informiert.”

Spiele finden nur im Pay-TV statt

In der dritten Qualifikationsrunde war noch zweimal der ORF am Ball. Wer sich die beiden Play-off-Spiele des LASK in voller Länge im TV ansehen will, der braucht hingegen gleich zwei Pay-TV-Plattformen. Das Hinspiel am Dienstag in Linz (21 Uhr) überträgt DAZN live, während Sky nur in einer Konferenzschaltung mit zwei weiteren Matches zeigt.

Das Rückspiel am 28. August (21 Uhr) in Belgien ist dann in voller Länge auf Sky zu sehen sowie in der Sky-Konferenz mit zwei weiteren Partien.