LASK im Höhenflug: Beste Bilanz seit fast 20 Jahren

Von Christoph Gaigg

„Unglaublich.“ „Wahnsinn.“ „Damit wären wir sogar in der zweiten Liga sehr zufrieden gewesen.“ Hocherfreut blickten Reinhold Ranftl und Trainer Oliver Glasner nach dem 3:1 gegen Mattersburg auf das abgeschlossene dritte Saisonviertel zurück. Und das völlig zurecht, holte der LASK doch in diesen neun Spielen satte 19 Punkte. „Sehr beachtlich für einen Aufsteiger“, fand ein gut gelaunter Glasner.

„Sind jetzt gefestigter“

Ein Blick in die Vergangenheit zeigt sogar: Es war das beste Saisonviertel der Linzer in der höchsten Spielklasse seit fast 20 Jahren! 1998/99 hatten die Schwarz-Weißen unter Trainer Otto Baric von Runde zehn bis 18 sogar 20 Zähler geholt. „Es ist auch ein Lernprozess, wir sind jetzt noch gefestigter“, meinte Ranftl. Zum Vergleich: Im Herbst fuhren die Stahlstädter in den beiden Vierteln 13 bzw. zehn Punkte ein.

„Überragendes Gefühl“

Dieser Lernprozess machte sich auch beim ersten Saisonsieg über Mattersburg bemerkbar. Der böse Lapsus von Christian Ramsebner, der nach 49 Sekunden zum Rückstand geführt hatte, wirkte zwar nach, in Hälfte zwei bewies die Truppe aber große Mentalität und fügte den Burgenländern verdientermaßen die erste Pleite nach neun Spielen zu. Insgesamt 26 Torschüsse sprechen Bände. „Es ist ein überragendes Gefühl, wenn man zehn Leute am Platz hat, die alles tun, um den Fehler auszumerzen. Die zweite Hälfte war phänomenal“, freute sich Pechvogel Ramsebner. Glücklich war auch Doppeltorschütze Joao Victor, der erstmals seit neun Runden traf. „Die Tore waren sehr wichtig. Es war schon Zeit.“