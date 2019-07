LASK in Champions-League-Quali gegen Basel oder Eindhoven

Österreichs Fußball-Vizemeister LASK trifft in der dritten Runde der Champions-League-Qualifikation entweder auf PSV Eindhoven oder den FC Basel. Dies ergab die Auslosung Montagmittag am UEFA-Sitz in Nyon. Das erste Match bestreitet der LASK am 6. oder 7. August auswärts, das Rückspiel findet dann am 13. August auf der Linzer Gugl statt.