LASK in Europa League gegen Sporting, Eindhoven und Trondheim

Am Tag nach der Auslosung der Gruppenphase der Champions League, wo Meister RB Salzburg unter anderem Titelverteidiger Liverpool gezogen hat, war auch die Europa League an der Reihe. Der LASK darf sich auf ein schwieriges, aber attraktives Los freuen, die Gegner heißen in Gruppe D Sporting Lissabon (POR) , PSV Eindhoven (NED) und Rosenborg Trondheim (NOR).



Erster Spieltermin ist der 19. September, gespielt wird jeweils am Donnerstag, nämlich am 3. Oktober, 24. Oktober, 7. November, 28. November und 12. Dezember.

Der Anpfiff der Matches erfolgt abwechselnd um 18.55 bzw. 21 Uhr. Der genaue Spielplan und Stimmen zur Auslosung folgen demnächst.

Vorverkauf ab Samstag

Den Ticketverkauf für die drei Heimspiele startet der LASK bereits am Samstag (31. August) – um 9 Uhr für Abo-Besitzer online sowie nach dem Heimspiel gegen den Wolfsberger AC in Pasching (ca. 19 Uhr).

Auch am Sonntag und Montag sind Tickets noch den Dauerkarten-Inhabern vorbehalten, ehe am Dienstag (3. September) im Internet und bei der Raiffeisen-Arena (ab 9) der freie Verkauf startet. Pro Abo gibt es übrigens maximal drei Karten, die Abopreise beginnen bei 90 Euro.

P.S.: Der Wolfsberger AC, am Samstag Gegner der Athletiker in der Bundesliga, darf sich auf AS Roma, Borussia Mönchengladbach und Istanbul Basaksehir freuen.

Alle Gruppen im Überblick

Gruppe A: FC Sevilla, APOEL Nikosia, Karabach Agdam, Düdelingen

Gruppe B: Dynamo Kiew, FC Kopenhagen, Malmö FF, Lugano

Gruppe C: FC Basel, Krasnodar, Getafe, Trabzonspor

Gruppe D: Sporting Lissabon, PSV Eindhoven, Rosenborg Trondheim, LASK

Gruppe E: Lazio Rom, Celtic Glasgow (Bauer), Stade Rennes, Cluj

Gruppe F: Arsenal, Eintracht Frankfurt (Trainer Hütter, Hinteregger), Standard Lüttich, Vitoria Guimaraes

Gruppe G: FC Porto, Young Boys Bern, Feyenoord Rotterdam, Glasgow Rangers

Gruppe H: ZSKA Moskau, Ludogorets Rasgrad, Espanyol Barcelona, Ferencvaros Budapest

Gruppe I: VfL Wolfsburg (X. Schlager, Trainer Glasner), Gent, St. Etienne, Olexandrija

Gruppe J: AS Roma, Mönchengladbach (Lainer), Istanbul Basaksehir, WAC

Gruppe K: Besiktas Istanbul, Sporting Braga, Wolverhampton, Slovan Bratislava

Gruppe L: Manchester United, Astana, Partizan Belgrad, AZ Alkmaar