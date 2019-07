LASK ist gerüstet, aber „an ein paar Schrauben müssen wir noch drehen“

Sechs Testspiele hat Bundesligist LASK unter der Leitung von Trainer Valerien Ismael in den Beinen, nun steht endlich der Pflichtspielauftakt bevor: Am Samstag im Cup in Vöcklamarkt, am Sonntag in einer Woche in der Liga gegen Altach. Schon im Pokal wird aber wohl Linksverteidiger Maximilian Ullmann nicht mehr dabei sein. Der 23-Jährige soll zu Rekordmeister Rapid Wien wechseln. „Dass Ullmann geht, haben wir einkalkuliert. Das kann sich jetzt ganz schnell entwickeln“, bestätigte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner dem VOLKSBLATT. Dass es sich dabei um Rapid handelt, wollte er nicht bestätigen, gilt aber als offenes Geheimnis. Rene Renner soll Ullmanns Position einnehmen.

„Tor war Bestätigung“

„Wir haben viele Herausforderungen vor der Brust“, weiß Ismael, der seine Mannschaft trotzdem gerüstet sieht. Allen voran der letzte Test gegen Heidenheim (1:1) machte Hoffnung, beim Ausgleich durch Samuel Tetteh geriet der Franzose regelrecht ins Schwärmen: „Für uns war dieses Tor eine Bestätigung für unseren Weg. Vertikales Denken, die Positionierung in den Räumen, das war genau so, wie wir es wollen.“ Auch zwischenmenschlich hat sich vieles eingespielt, „die Abläufe sind immer runder, es ist volles Vertrauen da.“

An ein paar Schrauben müsse man aber schon noch drehen. „Wir brauchen eine bessere Chancenverwertung und eine bessere Absicherung.“

Auch in der kommenden Saison soll der LASK für aggressives Pressing stehen, dies müsse man aber mit Sorgfalt angehen. Auch im Hinblick auf die Dreifachbelastung mit dem Europacup soll es im Spiel mehr Erholungsphasen geben, so Ismael. cg/RoKo