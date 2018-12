LASK kämpft gegen Mattersburger Riesen um gebührenden Abschluss

Von Christoph Gaigg

Schon vor dem letzten Spiel des Jahres am Samstag (17, live Sky) steht fest, dass der LASK nach 18 Runden die zweitbeste Bilanz seit Einführung der Drei-Punkte-Regel aufweisen wird (nur 1998/99 waren es mit 36 Zählern mehr). Ebenfalls fix ist, dass die Linzer auf einen grandiosen Herbst und ein höchst erfolgreiches Jahr 2018 zurückblicken können.

LASK soll genießen

„Ich versuche uns immer wieder vorzuhalten, dass wir eine sehr erfolgreiche Phase durchmachen. Seit zweieinhalb Jahren erleben wir fast durchgehend viele positive Dinge. Wir genießen die Zeit, wollen sie aber natürlich so lange wie möglich rausziehen. Wichtig ist auch, dass man es zu schätzen lernt, es wird schnell selbstverständlich“, sagte Trainer Oliver Glasner.

Umso größer ist der Ansporn, den Herbst, in dem man daheim ungeschlagen ist, und das gesamte Jahr, in dem man nach Salzburg die zweitmeisten Punkte holte, mit einem Sieg gebührend (und auf Rang zwei) abzuschließen. „Wir wollen mit einem positiven Gefühl in den Urlaub gehen“, betonte Reinhold Ranftl. Auf dem Weg dorthin wartet aber ein hartes Stück Arbeit: „Mattersburg ist von der Robustheit und Körpergröße die stärkste Mannschaft der Liga“, warnte Glasner vor den „Riesen“.

Elf Feldspieler der Burgenländer sind mindestens 1,85 Meter groß, beim LASK sind es fünf, davon ist nur Ramsebner Stammspieler.