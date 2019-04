LASK kann Salzburger Solo nicht verhindern

Damit kassierte der LASK in der Bundesliga die erste Heimniederlage der Saison, die erste Niederlage im Jahr 2019 und die erst dritte Pleite in dieser Saison. Das Meisterrennen in der Fußball-Bundesliga scheint sich damit wieder zu einem Solo für Salzburg zu entwickeln. Es hätte aber auch anders kommen können, denn die Hausherren zeigten vor 6087 Zuschauern in der TGW-Arena eine ambitionierte Vorstellung.

Das unglückliche Cup-Out gegen Rapid offensichtlich gut verdaut, setzten die Linzer vor allem vor der Pause dem Serienmeister ordentlich zu und ihn unter Druck. Frieser, der wie Wostry für die gesperrten Ranftl und Ramsebner in die Startformation gerückt war, fand nach Stanglpass von Ullmann früh die erste gute Möglichkeit vor (7.). Die größte Chance vergab jedoch Ullmann, der allein vor Keeper Stankovic knapp daneben schoss (31.). Da stand es freilich schon 0:1, denn die Salzburger waren aus dem sprichwörtlichen Nichts in Führung gegangen. Nach einem Missverständnis von Goiginger und Holland ging es schnell Richtung LASK-Tor und Gulbrandsen schloss den Konter ab (19.).

Daka machte in der Nachspielzeit alles klar

Nach dem Seitenwechsel scheiterte zunächst Gulbrandsen an Keeper Schlager (47.), danach drängten wieder die Oberösterreicher. Doch ein Kopfball von Holland fiel zu schwach aus (54.), eine gefährliche Vorlage von Goiginger konnte Schlager vor Ullmann klären (57.) und Keeper Stankovic einen leicht abgefälschten Schuss von Joao Victor entschärfen (64.).

Doch Salzburg verteidigte sich geschickt und als dem LASK in der Schlussphase die Ideen und Körner ausgingen und er, auf den Lucky Punch hoffend, die Abwehr entblößte, fanden die Gäste gute Möglichkeiten vor. Zunächst blieb zweimal Keeper Schlager im Duell mit Szoboszlai (85.) und Dabbur (89.) Sieger, doch in der Nachspielzeit gelang Daka (91.) die endgültige Entscheidung.

Statistik bestätigt die gute LASK-Leistung

„Wie wir Salzburg Paroli geboten haben, macht mich stolz“, betonte LASK-Trainer Oliver Glasner. Wie sehr zeigt auch ein Blick in die Statistik. Die Linzer hatten etwas mehr Ballbesitz (51:49 Prozent) und gewannen mehr Zweikämpfe (54:46), es gab auf jeder Seite zwölf Torschüsse und Salzburg musste fünf gelbe Karten, so viele wie seit Jahren nicht, einstecken, der LASK nur eine.