LASK-Kapitän Pervan heuert in Wolfsburg an

Von Roland Korntner

Wenn der LASK heute mit der Vorbereitung auf die Fußball-Bundesliga samt Europacup startet, dann wird ein Mann fehlen, der in den letzten Jahren ein absoluter Fixpunkt bei den Linzern war. Pavao Pervan. Der Torhüter und Kapitän, der 2011 zum Klub gestoßen und diesem auch nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga treu geblieben war, heuert nämlich beim deutschen Bundesligisten VfL Wolfsburg an. Beim Ex-Meister, der von Bruno Labbadia gecoacht wird und heuer nur knapp via Relegation den Abstieg vermeiden konnte, absolviert Pervan heute noch einen medizinischen Check und wird dann einen Vertrag bis 2021 unterschreiben. „Dieser Schritt fällt mir nicht leicht, aber ich möchte die Chance nutzen, um mich auch in der Deutschen Bundesliga zu beweisen“, betonte Pervan, der sich beim Verein und den Fans für „unvergessliche Momente bedankte. Ich trage den LASK für immer tief im Herzen“, so der 30-Jährige, der 207 Spiele für die Schwarz-Weißen absolvierte und im Herbst 2017 auch erstmals im Kader des ÖFB-Teams stand.

„Wir verlieren einen tollen Menschen und den langjährigen Kapitän“, so Trainer Oliver Glasner, „dennoch können wir Pavao diese Möglichkeit nicht verwehren.“ Nach Ersatz schauen sich die Linzer jedoch (zumindest vorerst) nicht um, kehrt doch der zunächst an Altach und zuletzt an St. Pölten verliehene Filip Dmitrovic zurück.

Frieser kommt vom WAC

„Grundsätzlich steht der Kader“, so Teammanager Georg Hochedlinger nach der Verpflichtung von Dominik Frieser. Der Mittelfeldspieler (24) wechselt von Wolfsberg zum LASK, wo er bis 2020 unterschrieb. Er ist nach Dmitrovic, Florian Jamnig (Innsbruck), Fabian Benko (Bayern II), Yusuf Otubanjo (MSK Zilina) und Markus Wostry (Admira) der fünfte Neuzugang.

PS: Der WAC hat indes nach Michael Liendl (Enschede) mit Marcel Ritzmaier (PSV Eindhoven II) den nächsten Mittelfeldspieler und ehemaligen Holland-Legionär engagiert.