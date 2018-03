LASK kassiert gegen Sturm 0:2-Heimniederlage

Zum Auftakt der 25. Runde der Fußball-Bundesliga kassierte der LASK am Samstag in der Paschinger TGW-Arena vor 5464 kälteresistenten Zuschauern ein 0:2 (0:1) gegen Sturm Graz.

Von Roland Korntner

Einen einzigen Punkt hatte Sturm in den ersten vier Frühjahrsmatches erobert, doch davon unbeeindruckt versuchten die Steirer von Anpfiff weg, die Initiative zu übernehmen. So dauerte es bis zur 13. Minute es, ehe der LASK, der Probleme im Spielaufbau hatte, erstmals gefährlich vors Tor kam: Goiginger erkämpfte sich den Ball und tankte sich links durch, doch seinen Stanglpass konnte Joao Victor aber nicht verwerten. Sein Versuch wurde in den Korner geblockt.

Vier Minuten später: Wieder ist Goinginer mit einem Alleingang der Aktivposten, er setzt Tetteh in Szene, bei dessen abgefälschtem Flachschuss muss Sturm-Keeper Siebenhandl erstmals eingreifen (17.).

Auf der anderen Seite kommt Sturm durch Edomwonyi zum ersten Abschluss, doch der Schuss Keeper Pervan keine Probleme (23.). Doch der LASK findet in einem zerfahrenen Match mit viel Stückwerk etwas besser ins Spiel und hat eine gute Möglichkeit: Joao Victor über links, doch seine gute Hereingabe verfehlt Tetteh nur knapp (31.).

Kalte Dusche durch Maresic

Just in dieser Phase, in der der LASK leicht das Übergewicht gewann, gingen dann die Steirer vor den Augen von Ex-Trainer und Neo-Teamchef Franco Foda in Führung. Nach einem kurz abgewehrten Freistoß zieht Maresic vom Elfer ab und versenkt den Ball in den Maschen (40.). Eine kalte Dusche bei leichten Minusgraden. Besonders bitter, weil vor dem Freistoß eine Abseitsposition der Grazer nicht geahndet wurde.

Mit einer personellen Veränderung, Rep anstelle des fehleranfälligen Holland, und neuem Mut kam der LASK aus der Kabine. Joao Victor kann aber kein Kapital aus Fehler von Torhüter Siebenhandl, der eine Flanke zentral abprallen lässt, schlagen. Er trifft einen Grazer Verteidiger nur am Rücken (52.).

Zulj sorgte für die Entscheidung

Effektiver agierte der Tabellenzweite: Huspek tanzt Riemann auf rechts aus und sein Zuspiel versenkt Peter Zulj (57.) mit einem präzisen Flachschuss aus knapp 20 Metern.

Nur drei Minuten später hätte Edomwonyi nach Zuspiel von Eze sogar auf 0:3 stellen können, doch er traf den Ball in aussichtsreicher Position schlecht (60.). Das gilt auch für Zulj, der mit dem dritten Tor vor Augen nur LASK-Verteidiger Ramsebner traf (62.).

Zweite Niederlage in Folge

Darauf fand der LASK keine Antwort, obwohl Trainer Glasner mit Glasner und Raguz frische Offensivkräfte brachte und sein Team bis zuletzt alles versuchte. Nicht einmal der Anschlusstreffer wollte gelingen, obwohl die Chancen durchaus da waren. Nämlich durch die Wechselspieler, doch Gartler traf eine schwierige Volleyabnahme nicht voll, weshalb Keeper Siebenhandl den Ball locker aufnehmen konnte (66.). Dafür musste er sich beim nächsten Volley von Raguz (82.) richtig anstrengen, um den Ball übers Tor zu drehen.

Letztlich blieb es beim 0:2, nach zunächst drei Siegen nun die zweite Niederlage in F olge für die Schwarz-Weißen. Auf der anderen Seite durfte Sturm den ersten Meisterschaftssieg im Jahr 2018 feiern.

LASK-Trainer Glasner enttäuscht

„Wir haben hinten kaum etwas zugelassen und vorne in letzter Konsequenz die Tore gemacht“, freute sich Sturm-Coach Heiko Vogel: „Für Siege gibt es keinen Ersatz, was Teambuilding, Selbstvertrauen betrifft.“

Auf der anderen Seite war LASK-Coach Oliver Glasner natürlich enttäuscht: „Ich bin mit unserer Leistung nicht zufrieden. Heute haben viele Dinge nicht gepasst, wir haben viel zu viele einfache Fehler gemacht.“

LASK – Sturm Graz 0:2 (0:1)

Pasching, TGW-Arena, 5464, Grobelnik.

Torfolge: 0:1 (40.) Maresic, 0:2 (57.) P. Zulj.

LASK: Pervan – Ramsebner, Wiesinger, Luckeneder – Ranftl, Holland (46. Rep), Michorl, Riemann (63. Gartler) – Goiginger, Tetteh, Joao Victor (79. Raguz).

Sturm: Siebenhandl – Koch, Spendlhofer, Maresic, Potzmann – Huspek (84. Jantscher), Lovric, P. Zulj, Röcher – Edomwonyi (92. Alar) , Eze (79. Jeggo).

Gelbe Karten: Joao Victor, Ranftl; Edomwonyi.