LASK-Keeper Schlager hielt einen Punkt in Eindhoven fest

Mit einer großen kämpferischen Leistung eroberte Oberösterreichs Fußball-Aushängeschild LASK in der Gruppe D der Europa League ein 0:0 gegen den großen Favoriten und Tabellenführer PSV Eindhoven. Diesen Punkt vor rund 28.000 Zuschauern im Philips-Stadion hielt vor allem Torhüter Alexander Schlager mit einigen starken Paraden fest. Der LASK ist damit das erste österreichische Team überhaupt, das in Eindhoven punkten konnte. Davor hatte es sechs erfolglose Anläufe von Rapid (4x), SV Ried und St. Pölten gegeben.



Von Roland Korntner

“Durchwachsen”, so charakterisierte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner die erste Halbzeit. Die schon mit einer richtigen Schrecksekunde begonnen hatte. Noch in der ersten Spielminute kamen die Hausherren zu einer Doppelchance. Doch den heranstürmenden Bergwijn konnte Torhüter Alexander Schlager abdrängen und den folgenden Schuss von Rosario ebenfalls entschärfen.

Torhüter Schlager als Fels in der Brandung

In dieser Tonart ging es zunächst weiter. Während die Athletiker nicht in ihr Spiel fanden, nervös wirkten und fehlerhaft agierten, drückten die Hausherren wie erwartet aufs Tempo. Doch bei den nächsten Chancen von PSV konnte sich erneut Schlager auszeichnen.

Erst erledigte er bei einem zentralen Schuss von Gakpo (12.) seine Pflicht, dann bei einer Topchance Gakpos (14.) die Kür. Und nach dem daraus resultierenden Eckball hatte der LASK-Schlussmann auch das Glück auf seiner Seite, denn der Kopfball von Schwaab streifte die Latte (14.).

Nach halber Stunde erfing sich der LASK

Erst danach fing sich der LASK langsam, aber sicher. Rund um die 25. Minute gewannen die Oberösterreicher mehr an Ballsicherheit, die Folge waren die ersten Offensivaktionen. Erst knallte Wiesinger einen Freistoß nach Foul an Goiginger an der Strafraumgrenze in die Mauer (32.) , dann rettete Schwaab nach einem Freistoß Michorls an der Fünfmeterlinie in Bedrängnis vor Trauner (33.) und schließlich wurde ein gut angetragener Volley von Michorl (34.) geblockt. Somit ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel ein ähnliches Bild, wieder suchten die Niederländer ein schnelles Tor, wieder fanden sie in Schlager ihren Meister. Bergwijn brach links durch, doch seinen Versuch aufs lange Eck klärte der LASK-Keeper mit einer Fußbabwehr (54.). Wenig später lenkte er einen Kopfball von Schwaab irgendwie mit der mit dem Kopf an die Latte (61.).

Raguz und Klauss mit Topchancen

Auf der Gegenseite hatte U21-Teamstürmer Marco Raguz die Führung auf dem Fuß, nach herrlicher Vorarbeit von Holland knallte er den Ball aus rund zwölf Metern über die Latte (68.). Und der für Raguz eingewechselte Klauss setzte einen Kopfball nach einer Flanke von Ranftl nebens Tor (75.).

Ansonsten waren die Linzer primär mit Defensivaufgaben beschäftigt. So wie Filipovic, der den heranstürmenden Ihattaren (73.) an einem ungehinderten Abschluss aus rund sieben Metern hindern konnte. Darüber hinaus agierte PSV einige Male in aussichtsreicher Position beim letzten Pass zum Glück für den LASK zu ungenau.

“Mit dem Punkt können wir gut leben”



So konnten die Oberösterreicher mit großem Kampfgeist, Geschick und Können das 0:0 über die Zeit bringen und damit den vierten Punkt in der Gruppe D einfahren. Das Glück, das der LASK beim 1:2 in Lissabon gegen Sporting so schmerzlich vermisst hatte, stand ihnen dieses Mal bei.

“Wir hatten Glück, haben viel zugelassen. Das müssen wir in zwei Wochen (im Rückspiel in Linz/Anm.) besser machen “, bekannte Mittelfeldmotor Peter Michorl im Interview mit Puls 4. “Das Ergebnis ist zufriedenstellend, kämpferisch war es okay, spielerisch ausbaufähig. Mit dem Punkt können wir gut leben”, so Michorl.

In der Tabelle auf Platz drei

“Punktwinner” Schlager war ebenfalls zufrieden: “Es waren ein paar Szenen dabei, die ganz gut waren. Viel mehr herauszustreichen ist aber die Leistung der Mannschaft. Wir nehmen den Punkt gerne mit”, so der Torhüter.

In der Tabelle liegt die Elf von Valerien Ismael, der Eindhoven im Vorfeld als “stärkste Mannschaft, auf die wir heuer treffen” bezeichnet hatte, damit auf Rang drei. Denn zeitgleich setzten sich die Portugiesen mit 1:0 gegen Rosenborg Trondheim durch. Damit führt PSV (7/3) vor Sporting (6/3), LASK (4/3) und Trondheim (0/3).

“Von den Punkten voll im Soll”

“Alles ist offen. Wir sind glücklich, dass wir noch im Spiel sind. Von den Punkten sind wir voll im Soll, auch wenn mehr Punkte gewesen wären”, so Ismael im Puls-4-Interview. Er freute sich vor allem über den Lernprozess. “Vor ein paar Wochen hätten wir dieses Spiel vielleicht verloren.”

Zeit zum Verschnaufen bleibt aber keine, schon am Sonntag wartet in der heimischen Bundesliga das Gastspiel in Altach, nur drei Tage später kommen die Vorarlberger zum ÖFB-Cup-Achtelfinalduell nach Pasching.

PSV Eindhoven – LASK Endstand 0:0.

Eindhoven, Philips Stadion, 28.000, SR Chris Kavanagh (ENG).

PSV: Zoet – Dumfries, Viergever, Schwaab, Sadilek – Rosario, Ihattaren (84. Thomas), Gutierrez – Doan (74. Bruma), Bergwijn, Gakpo (84. Mitroglou).

LASK: Schlager – Wiesinger, Trauner, Filipovic – Ranftl, Holland, Michorl, Potzmann – Goiginger, Raguz (71. Klauss), Frieser (60. Tetteh).

Gelbe Karten: Gutierrez; Ranftl, Wiesinger, Potzmann.