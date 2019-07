LASK kehrt auf die Gugl zurück

Kehrtwende in der Causa LASK-Arena: In einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz im Olympiazentrum auf der Gugl präsentierten der Fußball-Bundesligist, das Land OÖ und die Stadt Linz eine Einigung. Demnach ist der Standort Pichlinger See vom Tisch, die Schwarz-Weißen kehren auf die Gugl zurück!

Der LASK erhält das Linzer Stadion zur uneingeschränkten Nutzung, es soll für rund 50 Mio. Euro einen Totalumbau des Stadions zur einer reinen Fußball-Arena, der Nebengebäude und der Trainingsplätze geben. Dazu wird dem Verein ein Baurecht mit einer Laufzeit von 80 Jahren eingeräumt. Weiters wird ein Parkhaus mit 1000 Stellplätzen errichtet, das auch für die Besucher von Veranstaltungen der Tips-Arena zur Verfügung steht.

“Wir hatten die Gugl so niemals auf der Rechnung”, sagte Präsident Siegmund Gruber. Aber: “Sie hat für uns spitzenmäßige Attraktivität.” Der LASK-Boss zeigte sich zwar überzeugt, dass eine Volksbefragung für den Standort Pichlinger See positiv enden hätte können, “aber wir hätten eine zeitliche Verzögerung gehabt, das hätte uns vor Probleme gestellt.” Genaue Baupläne gebe es noch keine, es werde aber alles in Absprache mit Blau Weiß Linz geschehen. Das Stadion soll aber wie das in Pichling geplante über mindestens 16.500 Sitzplätze verfügen, um länderspieltauglich zu sein.

Die Blau-Weißen dürfen für drei Jahre ab der Übernahme des Stadions durch den LASK ihre Heimspiele auf der Gugl austragen. Das bestehende Donauparkstadion wird am selben Standort Straßerau 3 in Linz für neun Mio. Euro neu gebaut. “Es soll ein Stadion werden, wo Bundesliga gespielt werden kann”, sagte Bürgermeister Klaus Luger.

Die Sporthalle der SNMS Kleinmünchen wird zu einer Ballsporthalle für die Volleyballer und Handballer ausgebaut.