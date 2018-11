LASK kehrte auf die Siegerstraße zurück

Mit einem souveränen 5:1 (1:0) über Schlusslicht FC Admira kehrte der LASK in der Fußball-Bundesliga am Samstag vor 4873 Zuschauern in Pasching auf die Siegerstraße zurück. Ein perfektes Geschenk für Trainer Oliver Glasner, der zum 50. Mal beim LASK in der Bundesliga auf der Trainerbank saß.



Von Roland Korntner

„Es nervt uns, dass wir fünf Spiele in Folge nicht gewinnen konnten“, hatte Verteidiger Markus Wostry im Vorfeld gemeint. Dementsprechend motiviert und fokussiert gingen die Athletiker auch ans Werk, bereits in der zweiten Minute hatte Ranftl die erste Möglichkeit, sein Schuss ging aber klar drüber.

Mit der zweiten seheneswerten Aktion gelang dem LASK dann schon die Führung. Einen Lupfer von Michorl, der sein 150. Spiel für die Schwarz-Weißen bestritt, über die Abwehr nahm Dominik Frieser gekonnt an und knallte den Ball denn unter die Latte (15.).

Wirklich befreiend wirkte die Führung aber nicht, aus der optischen Überlegenheit konnten die Linzer gegen harmlose Niederösterreicher nur wenig Akzente setzen.

Marke „Tor des Monats“

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel aber ändern. Zunächst schien es zwar, als ob die Admira das Heft in die Hand nehmen wollten, doch die vagen Bemühungen wurden jäh gestoppt, als Ullmann mit einer starke Volley-Abnahme knapp außerhalb des Strafraums eine Ecke von Goiginger zum 2:0 versenkte (55.).

Ein Treffer, der in die Kategorie „Tor des Monats“ fällt. Wie auch das 3:0, als Frieser mit einem tollen Schuss aus rund 20 Metern zum zweiten Mal an diesem Abend in der Paschinger TGW-Arena zum 3:0 traf (62.).

Richtige Antwort auf Anschlusstreffer

Der Anschlusstreffer von Bakis (66.) konnte die gute Stimmung unter den LASK-Fans nicht wirklich trüben, zumal Goiginger nur 74 Sekunden später den 3-Tore-Vorsprung wieder herstellen konnte. Er löste sich im Rücken der Abwehr und verwertete seelenruhig das optimal getimte Zuspiel von Frieser (67.).

Der erste Sieg nach fünf Liga-Matches war damit unter Dach und Fach, das 5:1 durch Tetteh in der Nachspielzeit (92.) nur noch Draufgabe.

„Ein schöner Tag, zwei Tore sind für mich nicht alltäglich. Ich bin im Training immer dran geblieben, das hat sich heute gelohnt“, freute sich Doppeltorschütze Frieser.

LASK – FC Admira 5:1 (1:0).

Pasching, TGW Arena, 4.873, SR Altmann.

Tore: 1:0 (15.) Frieser, 2:0 (55.) Ullmann, 3:0 (62.) Frieser, 3:1 (66.) Bakis, 4:1 (67.) Goiginger, 5:1 (92.) Tetteh.

LASK: A. Schlager – Wostry, Trauner, Pogatetz – Ranftl, Wiesinger, Michorl (83. Benko), Ullmann – Goiginger (69. Tetteh), Frieser (77. Jamnig), Joao Victor.

Admira: Leitner – Zwierschitz, Thoelke, Vorsager – Soiri, L. Malicsek (69. D. Toth), Hjulmand, Maier – Sahanek, Bakis (83. Schmidt), Jakolis (77. Starkl).

Gelbe Karten: Keine bzw. Zwierschitz.