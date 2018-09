LASK-Legende Helmut Köglberger mit 72 Jahren verstorben

Oberösterreich trauert um einen seiner größten Fußballer. LASK-Legende Helmut Köglberger verstarb am Sonntag im Alter von 72 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung. In 205 Einsätzen für Schwarz-Weiß traf der LASK-Jahrhundertspieler 89 Mal, führte den Klub 1965 zum Double. In der Saison 1968/69 feierte Köglberger im Dress von Austria Wien seinen zweiten Meistertitel, mit 31 Toren wurde er auch Torschützenkönig. Diese Auszeichnung sicherte er sich 1975 mit 22 Treffern für den LASK ein zweites Mal. Seinen dritten Meistertitel erkämpfte er sich mit Austria 1979/70.

Für das österreichische Nationalteam war er 28 Mal (sechs Tore) als Kapitän im Einsatz.

Nach seiner aktiven Karriere war er für einige Hilfsprojekte aktiv, dabei unter anderem für „Hope for Future“ und die Acakoro Football Academy, welche er mit seinem Sohn Stefan als Schirmherr betreute.