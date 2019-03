LASK ließ in der Vorbereitung die Wundertüte Innsbruck außen vor

Nach Trainerwechsel ist ungewiss, was auf Linzer am Sonntag zukommt

Von Christoph Gaigg

Oliver Glasner ist einer der wenigen Bundesliga-Trainer, die sich keine Sorgen um ihren Job machen müssen. Der sonntägige Gegner Innsbruck (17.00) war mit dem Rauswurf von Karl Daxbacher bekanntlich der siebte Verein mit einem Trainerwechsel während der Saison, in sechs Fällen waren es Entlassungen. „Wir leben Kontinuität in allen Bereichen, sehen das als sehr wichtigen Baustein des Erfolgs an. Ich bin froh, dass wir da ein bisschen abnorm sind“, grinste Glasner.

Der ebenso wie seine Truppe nicht weiß, was auf den LASK am Sonntag zukommt. Neo-Wacker-Coach Thomas Grumser sprach diese Woche von neuen Prinzipien, dürfte auch die Grundformation ändern. „Wir wissen nicht wirklich, wie sie spielen werden“, sagte Glasner. „Aber das ist auch wieder eine Herausforderung, gerade für die Spieler, am Platz zu entscheiden, worauf wir uns einstellen müssen.“ Im Training lege man ohnehin zwischen 80 und 90 Prozent Wert auf das eigene Spiel, die restlichen Prozent, die normalerweise der spezifischen Gegnervorbereitung gehören, fielen diesmal weg. „Eine spannende Aufgabe“, so Glasner, der wieder auf Christian Ramsebner zurückgreifen kann. Oh und Wostry fehlen, Fabian Benko stand am Freitag beim FC Juniors im Kader.

P.S.: Für das Cup-Spiel am 3. April gegen den SK Rapid gibt es nur noch 400 Karten, die aber wohl nicht mehr in den freien Vorverkauf gehen werden. Abobesitzer genießen Vorrecht.