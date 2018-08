LASK muss wieder in den Liga-Alltag zurückfinden

Nach Highlights gegen Besiktas und Rapid wartet am Sonntag Hartberg

Der LASK hat emotionale Zeiten hinter sich. Erst das dramatische Aus im Spiel des Jahres vor vollem Haus gegen Besiktas, dann der vielumjubelte, erste Sieg gegen Rapid seit 2010. Nach zwei freien Tagen, an denen es die jüngsten Erlebnisse zu verarbeiten galt, müssen die Linzer nun den Schalter wieder Richtung grauen Liga-Alltag umlegen.

Für Trainer Oliver Glasner kein Problem: „Ich sehe da keine Schwierigkeit. Wir haben zwischen den beiden Besiktas-Spielen auch auswärts gegen die Admira (1:0, Anm.) gespielt“, so der 43-Jährige, der der Mannschaft eine „gute Trainingswoche mit hoher Intensität“ attestierte.

Der Aufsteiger aus der Steiermark verkaufte sich bislang gut, unterlag Sturm und Salzburg nur knapp, gegen Mattersburg gab es den ersten Dreier in der höchsten Spielklasse. „Eine gute Mannschaft, die von der Euphorie getragen wird. Es herrscht sehr positive Stimmung dort, sie werden uns alles abverlangen und nichts schenken. Aber das wollen wir ohnehin nicht. Wir werden unseren Mann stehen“, ist Glasner überzeugt.

Beim LASK ist Samuel Tetteh fraglich, er hatte nach dem Training am Donnerstag wieder Probleme mit dem Knie und konnte am Freitag nicht mitmachen. Über seinen Einsatz wird erst vor der Abreise am Samstag entschieden.

Die Athletiker sind übrigens seit 2012 ohne Sieg gegen Hartberg: In den vier Duellen 2014/15 gab es nur drei Remis.

cg