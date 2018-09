LASK nach fünftem Sieg in Serie erster Salzburg-Verfolger

16 Punkte aus sieben Spielen, fünfter Sieg in Serie, bester Saisonstart in der Vereinsgeschichte — und seit Sonntag erster Verfolger von RB Salzburg! Nachdem St. Pölten am Vortag gegen den Leader verloren hatte, kletterte der LASK mit dem 3:1 beim SV Mattersburg auf Zwischenrang zwei, fünf Zähler fehlen auf die Bullen. Ein Fakt, der Trainer Oliver Glasner nach einem „sehr, sehr guten Auftritt“ aber am wenigsten interessierte: „Diese Frage stellt sich für uns nicht. Ich sehe die Mannschaft auf einem guten Entwicklungs-Weg, sie ist aber noch nicht dort, wo wir hinwollen“, meinte der LASK-Coach gewohnt demütig.

Der erste Sieg beim SVM seit 2014 fiel jedenfalls in die Kategorie souverän. „Wir waren sehr effizient und haben wenig zugelassen. Das war grundsolide“, lobte Goalie Alex Schlager, der trotzdem ein paar Mal gefordert war, dabei top reagierte.

Erfreulich auch die Performance der Angreifer. An diesen war ja leise Kritik aufgekommen, weil sie in der Liga noch nicht getroffen hatten. Mit drei Toren (Victor 2, Otubanjo) und drei Assists (Goiginger 2, Otubanjo) hatte das vordere Trio die perfekte Antwort parat. „Es war vor allem toll, wie wir die Überzahl- und Kontersituationen ausgespielt haben“, sagte Glasner.

Ein Haar in der Suppe fand er dennoch, nachdem die Linzer nach Holland-Handspiel per Elfer das 3:1 kassiert hatten. „Nach dem 3:0 waren wir ein bisschen zu siegessicher. Das ist aber auch menschlich“, meinte Glasner. cg